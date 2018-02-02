СМИ: старший сын Фиделя Кастро покончил с собой

ГАВАНА, 2 февраля. /ТАСС/. Старший сын лидера Кубинской революции Фиделя Кастро в четверг покончил жизнь самоубийством. Об этом сообщила кубинская газета Granma.

"Доктор наук Фидель Анхель Кастро Диас-Баларт, который на протяжении нескольких месяцев находился под наблюдением группы врачей по причине тяжелой депрессии, покончил жизнь самоубийством 1 февраля", - указывает издание.

Сын Фиделя Кастро, которого на острове ласково звали "Фиделито", ушел из жизни в возрасте 68 лет.

Falleció el compañero Fidel Castro Díaz–Balart https://t.co/cOpBlSpTl7 #Cuba pic.twitter.com/1xhFDeqWGO — Periódico Granma (@Granma_Digital) 2 February 2018

Кастро Диас-Баларт окончил МГУ по специальности ядерная физика. Как отмечает Granma, в последние годы он был советником по науке Госсовета Кубы и вице-президентом кубинской Академии наук.

О дате и месте похорон не сообщается.

Почетный профессор МГУ

Кастро-младший окончил в 1974 году Московский государственный университет по специальности "ядерная физика". В СССР он учился под вымышленным именем Хосе Рауль Фернандес из-за необходимости скрыть родство с лидером Кубинской революции.

Затем Кастро-младший получил степень доктора наук в Институте атомной энергии имени И.В.Курчатова, ведущем атомном центре России.

В 2013 году Кастро-младший получил диплом почетного профессора МГУ.

Лидер Кубинской революции Фидель Кастро ушел из жизни 25 ноября 2016 года в возрасте 90 лет.