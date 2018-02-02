Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 02.02:
$ 56.26
€ 69.79
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: старший сын Фиделя Кастро покончил с собой

Международная панорама
2 февраля, 4:34 UTC+3

Отмечается, что Фидель Анхель Кастро Диас-Баларт на протяжении нескольких месяцев находился под наблюдением группы врачей из-за тяжелой депрессии

Поделиться
Материал из 1 страницы

ГАВАНА, 2 февраля. /ТАСС/. Старший сын лидера Кубинской революции Фиделя Кастро в четверг покончил жизнь самоубийством. Об этом сообщила кубинская газета Granma.

"Доктор наук Фидель Анхель Кастро Диас-Баларт, который на протяжении нескольких месяцев находился под наблюдением группы врачей по причине тяжелой депрессии, покончил жизнь самоубийством 1 февраля", - указывает издание.

Сын Фиделя Кастро, которого на острове ласково звали "Фиделито", ушел из жизни в возрасте 68 лет.

Кастро Диас-Баларт окончил МГУ по специальности ядерная физика. Как отмечает Granma, в последние годы он был советником по науке Госсовета Кубы и вице-президентом кубинской Академии наук.

О дате и месте похорон не сообщается.

Почетный профессор МГУ

Кастро-младший окончил в 1974 году Московский государственный университет по специальности "ядерная физика". В СССР он учился под вымышленным именем Хосе Рауль Фернандес из-за необходимости скрыть родство с лидером Кубинской революции.

Затем Кастро-младший получил степень доктора наук в Институте атомной энергии имени И.В.Курчатова, ведущем атомном центре России.

В 2013 году Кастро-младший получил диплом почетного профессора МГУ.

Лидер Кубинской революции Фидель Кастро ушел из жизни 25 ноября 2016 года в возрасте 90 лет.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Кастро, Фидель
Страны
Куба
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в феврале
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
WADA серьезно обеспокоено решением CAS снять санкции с российских спортсменов
2
Родченков во время допроса в CAS не смог вразумительно ответить на ряд вопросов
3
Госдепартамент не комментирует кончину сына Фиделя Кастро
4
Захарова назвала ошибкой неучастие ряда сирийских оппозиционеров в конгрессе в Сочи
5
Очередной "Прорыв": армия России получит на вооружение новый танк
6
Французский суд оштрафовал WADA за нарушение презумпции невиновности Хабиба Сиссе
7
Минобороны опубликовало архивные документы о защитниках Сталинграда
Темы дня
Новости партнеров
Реклама