Комитет защиты журналистов: Киеву следует расследовать угрозы в адрес Игоря Гужвы

НЬЮ-ЙОРК, 2 февраля. /ТАСС/. Базирующийся в Нью-Йорке Комитет защиты журналистов (КЗЖ) рассчитывает, что власти в Киеве проведут расследование в связи с угрозами в отношении главного редактора украинского портала "Страна" Игоря Гужвы, который ранее попросил убежища в Австрии. Об этом говорится в опубликованном в четверг заявлении правозащитной организации.

"КЗЖ призвал сегодня украинские власти расследовать угрозы убийством в адрес Игоря Гужвы, главного редактора базирующегося в Киеве интернет-сайта "Страна", - отмечается в документе.

КЗЖ напоминает также о заявлении Гужвы, который утверждал, что украинские правоохранительные органы проигнорировали его обращения относительно угроз. "Мы обеспокоены тем, что редактор Игорь Гужва был вынужден покинуть Украину, поскольку потерял веру в способность или желание его правительства обеспечить его безопасность, - подчеркнула координатор КЗЖ в странах Европы и Центральной Азии Нина Огнянова. - Критическая редакционная политика не является основанием для того, чтобы какой-либо журналист оказался уязвимым для преследования или нападений".

КЗЖ отмечает, что в ответ на его запрос представитель МВД Украины Артем Шевченко заявил, что он не осведомлен о каких-либо обращениях Гужвы в правоохранительные органы. "Шевченко также обвинил Гужву в том, что он является российским "агентом информационного влияния", - говорится в заявлении. В нем также констатируется, что в администрации президента Украины не ответили на просьбу КЗЖ прокомментировать ситуацию.

"Власти ранее обвиняли Гужву в том, что он получает приказы из Москвы, он отрицал это в интервью КЗЖ в 2017 году", - сообщили в комитете. Его представители напомнили, что главный редактор издания "Страна" называл сфабрикованными предъявленные ему ранее обвинения в вымогательстве.

Отъезд в Вену

31 января редакция портала "Страна" обнародовала на своем сайте информацию, что Гужва выехал в Вену и попросил у властей Австрии политического убежища. Украинский юрист Андрей Портнов в свою очередь сообщил из Вены, что австрийские власти уже выдали Гужве документ, подтверждающий его легальное пребывание в стране.

Гужва был задержан 22 июня прошлого года по подозрению в вымогательстве взятки в размере $10 тыс. якобы за отказ от публикации материалов, которые компрометируют депутата Верховной рады от Радикальной партии Дмитрия Линько. 24 июня Шевченковский районный суд Киева постановил арестовать его на два месяца, оставив возможность освобождения под залог. Позднее суд отпустил его под залог в $21 тыс.