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Абэ: даже частичное признание ядерных разработок КНДР было бы ошибкой

Международная панорама
2 февраля, 5:21 UTC+3 ТОКИО ТОКИО 2, февраля. /ТАСС

Японский премьер-министр также подчеркнул важность усиления давления на Пхеньян

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ТОКИО, 2 февраля. /ТАСС/. Япония считает, что даже частичное признание международным сообществом ядерных разработок КНДР было бы большой ошибкой. Об этом японский премьер-министр Синдзо Абэ заявил в пятницу, выступая на заседании бюджетной комиссии в нижней палате парламента.

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"Сейчас Север и Юг ведут диалог в преддверии Олимпиады в Пхёнчхане, и мы высоко оцениваем этот процесс, тем не менее Северная Корея продолжает развивать ракетно-ядерную программу. Идеи, которые подразумевают даже частичное признание ядерных разработок [Пхеньяна], с целью мирного разрешения [проблемы] являются большой ошибкой", - сказал он.

По его словам, "Япония никогда не откажется от цели провести денуклеаризацию Северной Кореи в полной, поддающейся контролю и необратимой форме". Кроме того, премьер подчеркнул важность усиления давления на Пхеньян, чтобы тот изменил свой курс.

Ситуация на Корейском полуострове обострилась в конце ноября прошлого года, когда КНДР испытала межконтинентальную баллистическую ракету нового типа "Хвасон-15". По итогам пуска было объявлено, что она может нести ядерную боеголовку, а в зоне ее досягаемости находится вся территория США. В ответ на это Совбез ООН единогласно принял резолюцию об ужесточении санкций в отношении Пхеньяна.

Однако в начале этого года наметилось потепление в отношениях между Сеулом и Пхеньяном. Стороны договорились об отправке делегации чиновников и артистов из КНДР на зимние Игры в Пхёнчхане, а затем МОК согласовал участие в них и спортсменов КНДР. Вместе с тем, как писали японские СМИ, в Японии считают, что вопросы Олимпиады и урегулирования проблемы ракетно-ядерной программы Пхеньяна необходимо разделять. В этой связи в Токио испытывают опасения, что КНДР, пойдя на переговоры с Югом, просто выигрывает время и пытается посеять рознь между Южной Кореей, Японией и США.

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Олимпиада-2018 Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
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