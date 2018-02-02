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Трамп 23 февраля примет в Белом доме премьера Австралии

Международная панорама
2 февраля, 5:30 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 2, февраля. /ТАСС

В Белом доме уточнили, что политики обсудят "ряд двусторонних, региональных и глобальных приоритетов"

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ВАШИНГТОН, 2 февраля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп 23 февраля текущего года примет в Белом доме премьер-министра Австралии Малколма Тернбулла. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении Белого дома.

"Президент с нетерпением ждет дальнейшего укрепления нашего партнерства и альянса, а также возможности продемонстрировать нашу общую приверженность демократическим ценностям, которые подкрепляют мир и процветание во всем мире. Президент и премьер-министр обсудят ряд двусторонних, региональных и глобальных приоритетов, представляющих взаимный интерес, в том числе борьбу с терроризмом, содействие экономическому росту, а также укрепление безопасности и взаимодействия по линии обороны в Индо-Тихоокеанском регионе", - отмечается в документе.

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Персоны
Трамп, Дональд Тёрнбулл, Малколм
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