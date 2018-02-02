Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 02.02:
$ 56.26
€ 69.79
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Госдепартамент не комментирует кончину сына Фиделя Кастро

Международная панорама
2 февраля, 6:00 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Борис Макаров

Глава пресс-службы Госдепа Хезер Науэрт отметила, что произошедшее является "личным семейным вопросом"

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВАШИНГТОН, 2 февраля. /Корр. ТАСС Борис Макаров/. Соединенные Штаты не комментируют сообщения о том, что старший сын лидера Кубинской революции Фиделя Кастро в четверг покончил жизнь самоубийством в Гаване, и считают это исключительно личным семейным вопросом. Об этом сообщила в четверг ТАСС руководитель пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт.

"При всем уважении, мы считаем это личным семейным вопросом, и у нас нет комментариев на этот счет", - отметили в американском внешнеполитическом ведомстве.

Как сообщила ранее кубинская газета Granma, "доктор наук Фидель Анхель Кастро Диас-Баларт, который на протяжении нескольких месяцев находился под наблюдением группы врачей по причине тяжелой депрессии, покончил жизнь самоубийством 1 февраля". По данным газеты, перед смертью Фидель Кастро-младший некоторое время провел в больнице, а затем был переведен на амбулаторное лечение.

Сын Фиделя Кастро, которого на острове звали "Фиделито" из-за сильного внешнего сходства с отцом, ушел из жизни в возрасте 68 лет. Как отмечает газета, в последние годы он был советником по науке Госсовета Кубы и вице-президентом кубинской Академии наук. О дате и месте похорон не сообщается.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Кастро, Фидель
Страны
США Куба
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в феврале
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
WADA серьезно обеспокоено решением CAS снять санкции с российских спортсменов
2
Госдепартамент не комментирует кончину сына Фиделя Кастро
3
Родченков во время допроса в CAS не смог вразумительно ответить на ряд вопросов
4
Захарова назвала ошибкой неучастие ряда сирийских оппозиционеров в конгрессе в Сочи
5
США приостановили санкции против глав спецслужб РФ для их въезда в Вашингтон
6
Французский суд оштрафовал WADA за нарушение презумпции невиновности Хабиба Сиссе
7
Спасатели обнаружили два плота в районе поисков пропавшего судна "Восток" в Японском море
Темы дня
Новости партнеров
Реклама