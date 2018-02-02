Госдепартамент не комментирует кончину сына Фиделя Кастро

ВАШИНГТОН, 2 февраля. /Корр. ТАСС Борис Макаров/. Соединенные Штаты не комментируют сообщения о том, что старший сын лидера Кубинской революции Фиделя Кастро в четверг покончил жизнь самоубийством в Гаване, и считают это исключительно личным семейным вопросом. Об этом сообщила в четверг ТАСС руководитель пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт.

"При всем уважении, мы считаем это личным семейным вопросом, и у нас нет комментариев на этот счет", - отметили в американском внешнеполитическом ведомстве.

Как сообщила ранее кубинская газета Granma, "доктор наук Фидель Анхель Кастро Диас-Баларт, который на протяжении нескольких месяцев находился под наблюдением группы врачей по причине тяжелой депрессии, покончил жизнь самоубийством 1 февраля". По данным газеты, перед смертью Фидель Кастро-младший некоторое время провел в больнице, а затем был переведен на амбулаторное лечение.

Сын Фиделя Кастро, которого на острове звали "Фиделито" из-за сильного внешнего сходства с отцом, ушел из жизни в возрасте 68 лет. Как отмечает газета, в последние годы он был советником по науке Госсовета Кубы и вице-президентом кубинской Академии наук. О дате и месте похорон не сообщается.