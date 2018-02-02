Spiegel: Габриэль хочет сохранить должность главы МИД в будущем правительстве ФРГ

БЕРЛИН, 2 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль хотел бы продолжить работу во главе внешнеполитического ведомства в новом правительстве, которое, как ожидается, будет сформировано лишь весной. Об этом он заявил в интервью немецкому еженедельнику Der Spiegel, выдержки из которого опубликованы в пятницу на сайте издания.

"Служить своей стране в столь запутанное с международной точки зрения время, разумеется, очень интересно и почетно, - сказал он. - И было бы странно не хотеть продолжать [работать в этой должности]". При этом он оговорился, что кадровые решения в конце концов будут приниматься руководством его политической силы - Социал-демократической партии Германии (СДПГ).

СДПГ в настоящее время ведет переговоры о формировании правительства с консервативным блоком Христианско-демократического и Христианско-социального союзов. Именно между этими партиями будут распределены министерские портфели. Кому какое ведомство достанется пока не сообщалось. Как ожидается, соответствующие решения будут приняты лишь в заключительной стадии коалиционных консультаций.