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Spiegel: Габриэль хочет сохранить должность главы МИД в будущем правительстве ФРГ

Международная панорама
2 февраля, 17:05 UTC+3 БЕРЛИН БЕРЛИН 2, февраля. /ТАСС

Кадровые решения будут приниматься руководством Социал-демократической партии Германии, отметил глава МИД страны

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БЕРЛИН, 2 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль хотел бы продолжить работу во главе внешнеполитического ведомства в новом правительстве, которое, как ожидается, будет сформировано лишь весной. Об этом он заявил в интервью немецкому еженедельнику Der Spiegel, выдержки из которого опубликованы в пятницу на сайте издания.

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"Служить своей стране в столь запутанное с международной точки зрения время, разумеется, очень интересно и почетно, - сказал он. - И было бы странно не хотеть продолжать [работать в этой должности]". При этом он оговорился, что кадровые решения в конце концов будут приниматься руководством его политической силы - Социал-демократической партии Германии (СДПГ).

СДПГ в настоящее время ведет переговоры о формировании правительства с консервативным блоком Христианско-демократического и Христианско-социального союзов. Именно между этими партиями будут распределены министерские портфели. Кому какое ведомство достанется пока не сообщалось. Как ожидается, соответствующие решения будут приняты лишь в заключительной стадии коалиционных консультаций.

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