"Оппозиционный блок" требует запретить радикальные группировки на Украине

КИЕВ, 2 февраля. /ТАСС/. "Оппозиционный блок" требует от властей Украины запретить деятельность радикальных группировок, которые становятся реальной угрозой для общества. С таким заявлением выступила в пятницу эта политическая сила, реагируя на активизацию так называемого "Национального корпуса", лидеры которого заявили, что начинают патрулировать улицы украинских городов и не собираются подчиняться ни президенту, ни главе МВД.

"Еще вчера активность экстремистских военизированных структур ограничивалась маскарадными шествиями и политическими декларациями. Сегодня они превращаются в реальную угрозу для нормальной жизнедеятельности общества", - заявила оппозиция.

Заявляя о "собственных порядках", подчеркивается в документа, они погружают украинское государство в хаос. "Блокируется деятельность легитимных органов власти, проводятся расправы над независимыми СМИ и журналистами. Происходит запугивание граждан, всех, кто имеет другое мнение. Полное отрицание закона и гражданских прав стало идеологическим стержнем этих структур, в которые втягивается молодежь, подростки и дети", - говорится в заявлении.

"Оппозиционный блок" считает, что основной причиной превращения экстремистов в реальную угрозу украинскому обществу стала их полная безнаказанность, поскольку власть долгое время покрывала их противоправную активность. "Власть должна вернуть себе монополию на применение силы. К ответственности должны быть привлечены не только непосредственные участники беспорядков, но их организаторы и политические покровители", - призвали оппозиционеры. "Мы требуем запрета деятельности экстремистских организаций, которые нарушают Конституцию Украины, посягают на права и свободы, достоинство и безопасность других людей", - говорится в заявлении.

На улицы выходят "национальные дружины"

29 января националистическая партия "Национальный корпус" сообщила, что привела к присяге в Киеве около 600 участников "национальных дружин". По словам лидера партии, депутата Верховной рады Андрея Билецкого, эти активисты ежедневно выходят на патрулирование городов Украины для борьбы с наркоторговлей и "алкогольным геноцидом украинского народа".

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что "парамилитарные образования, которые пытаются себя позиционировать на улицах городов, не являются законными".

В свою очередь командир "национальных дружин" Игорь Михайленко сказал, что ни глава МВД Арсен Аваков, ни президент Петр Порошенко не являются для него авторитетами. "Ни Аваков, ни Порошенко, ни другая властная структура, человек, для нас не являются хотя бы минимально авторитетными государственными лицами. По одной простой причине: это власть, которая упустила такой шанс. С 2014-го по 2018 год упустили все: экономику, силовой, интеллектуальный сегмент", - заявил Михайленко на одной из пресс-конференций.

Появление незаконных вооруженных формирований многие считают прямым следствием того, что власти не справляются с ситуацией в стране. "Закон и Конституция не работают, мы видим результаты этого. Люди боятся выходить на улицу: большое количество грабежей, насильственных преступлений и физических расправ <...> Каждый на себе ощущает криминогенную ситуацию", - заявил в эфире телеканала "112 Украина" лидер Радикальной партии Олег Ляшко.