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Глава Пентагона: США ищут подтверждений сообщений об использовании властями Сирии зарина

Международная панорама
2 февраля, 18:13 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 2, февраля. /ТАСС

Джеймс Мэттис отметил, что представители сирийской оппозиции сообщили об использовании зарина

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ВАШИНГТОН, 2 февраля. /ТАСС/. США ищут подтверждений сообщений об использовании властями Сирии зарина - отравляющего вещества нервно-паралитического действия. Об этом заявил в пятницу журналистам глава Пентагона Джеймс Мэттис.

По его словам, он "не видел пока подтверждений сообщений об использовании зарина", но "испытывает тревогу по этому поводу". "Представители сирийской оппозиции говорят, что был использован зарин, мы ищем подтверждений этих сообщений", - добавил Мэттис. Его слова приводит агентство Reuters.

Глава Пентагона также добавил, что сирийское правительство "неоднократно использовало газообразный хлор" против жителей своей страны.

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В четверг руководитель пресс-службы Госдепартамента США Хезер Науэрт заявила, что администрация президента Дональда Трампа "чрезвычайно обеспокоена новыми сообщениями о применении газообразного хлора сирийским режимом для устрашения мирных жителей в Восточной Гуте". "Мы воспринимаем обвинения в применении химоружия очень серьезно, - заметила она. - Мы будем и дальше привлекать к ответственности всех виновных за подтвержденные случаи применения химоружия через имеющиеся дипломатические механизмы, включая СБ ООН и ОЗХО".

При этом госсекретарь Рекс Тиллерсон на днях обвинил Россию в "неспособности справиться с распространением химоружия в Сирии".

Как подчеркивается в заявлении МИД РФ, опубликованном 24 января, "ряд высокопоставленных представителей США выступил с клеветническими обвинениями в адрес Российской Федерации и Сирийской Арабской Республики, пытаясь возложить ответственность за инциденты с использованием в ходе конфликта в этой стране химоружия на Москву и Дамаск". "По существу предпринята массированная пропагандистская атака с целью очернения России на мировой арене и подрыва усилий по мирному урегулированию в Сирии", - указало российское дипведомство.

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Персоны
Мэттис, Джеймс Трамп, Дональд Тиллерсон, Рекс
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