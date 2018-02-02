Spiegel: Берлин вплоть до последнего времени одобрял поставки оружия Турции

БЕРЛИН, 2 февраля. /ТАСС/. Правительство ФРГ в период с 31 июля 2017 года по 15 января 2018 года одобрило экспорт оружия в Турцию на сумму почти €14 млн. Об этом сообщил в пятницу журнал Der Spiegel со ссылкой на ответ минэкономики на запрос фракции Левой партии в Бундестаге.

Прежде всего, ФРГ поставляла турецкой стороне оборудование для военных самолетов (€3,8 млн) и сухопутных транспортных средств (почти €3 млн). О чем конкретно идет речь, правительство не уточнило. По всей видимости, это, в том числе, двигатели для танков, экспорт которых ранее одобрил кабмин ФРГ. Кроме того, по информации Der Spiegel, Турция могла получить стрелковое оружие и боеприпасы, а также бомбы, ракеты и боеголовки.

Как отмечает издание, озвученные цифры противоречат заверениям ведущих политиков ФРГ, которые летом объявили об ужесточении условий экспорта оружия в Турцию из-за арестов немецких журналистов и правозащитников.

В конце января 2018 года глава МИД Зигмар Габриэль заявил, что Германия приостановила экспорт вооружений в Турцию из-за проводимой Анкарой операции против курдских формирований в сирийском районе Африн.