Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.02:
$ 56.04
€ 70.1
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Spiegel: Берлин вплоть до последнего времени одобрял поставки оружия Турции

Международная панорама
2 февраля, 21:00 UTC+3 БЕРЛИН БЕРЛИН 2, февраля. /ТАСС

По информации издания, Анкара могла получить стрелковое оружие,боеприпасы, бомбы, ракеты и боеголовки

Поделиться
Материал из 1 страницы

БЕРЛИН, 2 февраля. /ТАСС/. Правительство ФРГ в период с 31 июля 2017 года по 15 января 2018 года одобрило экспорт оружия в Турцию на сумму почти €14 млн. Об этом сообщил в пятницу журнал Der Spiegel со ссылкой на ответ минэкономики на запрос фракции Левой партии в Бундестаге.

Смотрите также

Что известно о турецкой спецоперации в Африне

Прежде всего, ФРГ поставляла турецкой стороне оборудование для военных самолетов (€3,8 млн) и сухопутных транспортных средств (почти €3 млн). О чем конкретно идет речь, правительство не уточнило. По всей видимости, это, в том числе, двигатели для танков, экспорт которых ранее одобрил кабмин ФРГ. Кроме того, по информации Der Spiegel, Турция могла получить стрелковое оружие и боеприпасы, а также бомбы, ракеты и боеголовки.

Как отмечает издание, озвученные цифры противоречат заверениям ведущих политиков ФРГ, которые летом объявили об ужесточении условий экспорта оружия в Турцию из-за арестов немецких журналистов и правозащитников.

В конце января 2018 года глава МИД Зигмар Габриэль заявил, что Германия приостановила экспорт вооружений в Турцию из-за проводимой Анкарой операции против курдских формирований в сирийском районе Африн.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Спецоперация ВС Турции в Африне
Персоны
Габриэль, Зигмар
Страны
Турция Германия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в феврале
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Олимпийский чемпион по биатлону Шипулин присоединился к движению Putin Team
2
Лебедев лишен титула чемпиона WBA, пояс будет выставлен в бою Гассиев - Дортикос
3
Жителей Красноярска предупредили о загрязнении воздуха
4
Спасатели обнаружили два плота в районе поисков пропавшего судна "Восток" в Японском море
5
На Севморзаводе сообщили, что переход в федеральную собственность ускорит интеграцию в ОПК
6
"Вышли без флага и гимна и всех обыграли"
7
Очередной "Прорыв": армия России получит на вооружение новый танк
Темы дня
Новости партнеров
Реклама