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Генсек ООН поблагодарил РФ за взаимодействие в подготовке конгресса по Сирии в Сочи

Международная панорама
2 февраля, 21:11 UTC+3 ООН ООН 2, февраля. /ТАСС

По словам Антониу Гутерриша, участие ООН было основано на достигнутом с российской стороной понимании о "характере и результатах встречи, а также ее вклада в женевский процесс"

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ООН, 2 февраля. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в пятницу поблагодарил Россию и лично главу МИД РФ Сергея Лаврова за взаимодействие со всемирной организацией в подготовке Конгресса сирийского национального диалога в Сочи. На незапланированной пресс-конференции в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке он также выразил обеспокоенность проблемами с доставкой гуманитарной помощи в осажденные районы Сирии.

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"Много было написано и сказано про Сочи. Я бы хотел поделиться, почему я считаю, что мы находимся на важном этапе в мирном процессе", - сказал административный глава всемирной организации. По его словам, участие ООН в Сочи было основано на достигнутом с российской стороной понимании касаемо "характера и результатов встречи, а также ее вклада в женевский процесс". "Я хочу выразить благодарность за то, как министр иностранных дел [РФ Сергей] Лавров и Российская Федерация взаимодействовали с ООН. Конгресс завершился принятием заявления, которое полностью соответствует этому взаимопониманию", - подчеркнул Гутерриш.

Он выделил три "ключевых пункта" в сочинском заявлении по Сирии. Во-первых, отметил генсек ООН, в нем подтверждается необходимость построения инклюзивного сирийского государства. Во-вторых, продолжил он, участники Конгресса договорились о создании под эгидой ООН конституционной комиссии, которая "будет как минимум включать представителей правительства и оппозиции, участвующих в межсирийских переговорах в Женеве, сирийских экспертов, гражданское общество, независимых политиков, племенных вождей и женщин". В-третьих, подчеркнул Гутерриш, "окончательное соглашение" по мандату, методике работы и полномочиям комиссии будет достигнуто на переговорах в Женеве.

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При этом административный глава ООН заострил внимание на ухудшающейся гуманитарной ситуации в Сирии. По его словам, за последние два месяца в осажденные районы страны не проследовало ни одной автоколонны с гуманитарной помощью. Он отметил, что стороны конфликта не позволяют эвакуировать больных и раненых, а также выразил обеспокоенность "тревожными новыми сообщениями о возможном применении химического оружия".

"Я призываю делегации правительства и оппозиции, а также все государства, имеющие влияние, сотрудничать с моим специальным посланником [по Сирии Стаффаном де Мистурой]. Мы должны добиться серьезных подвижек в процессе под эгидой ООН в Женеве. Я также призываю обеспечить гуманитарный доступ, строго придерживаться международного гуманитарного права, особенно в плане защиты гражданского населения. Нельзя терять времени", - заявил Гутерриш.

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Темы
Кризис в Сирии Конгресс сирийского национального диалога в Сочи
Персоны
Гутерриш, Антониу Де Мистура, Стаффан Лавров, Сергей Викторович
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