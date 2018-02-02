ФБР прекратило рассматривать автора "досье на Трампа" в качестве источника

ВАШИНГТОН, 2 февраля. /ТАСС/. Федеральное бюро расследований (ФБР) прекратило рассматривать в качестве своего надежного источника автора так называемого досье на президента США Дональда Трампа бывшего агента британских спецслужб Кристофера Стила. Об этом говорится в подготовленной республиканцами и рассекреченной в пятницу служебной записке с обвинениями в адрес сотрудников ФБР высокого ранга в неправомерных действиях при ведении расследования о "российском вмешательстве" в предвыборную кампанию в США.

"ФБР временно приостановило, а затем прекратило рассматривать Стила в качестве своего источника" из-за "несанкционированного раскрытия информации о его отношениях с бюро" в новостном материале от 30 декабре 2016 года, что считается "самым серьезным нарушением" в правоохранительной структуре.

ФБР утаило от суда важную информацию

В документе также отмечается, что досье Стила стало "существенным элементом" в деле получения ФБР разрешения на ведение наблюдения за одним из помощников Трампа во время предвыборной кампании Картером Пейджем. Более того, как говорится в записке, заместитель директора ФБР Эндрю Маккейб сообщил законодателям в декабре, что без данного досье правоохранительная структура не получила бы такое разрешение. Однако правоохранительные органы утаили от суда важную информацию.

Так, в служебной записке подчеркивается, что Стил "на протяжении долгого времени был источником ФБР и получал более $160 тысяч от НКДП (Национальный комитет Демократической партии), предвыборного штаба [экс-госсекретаря и бывшего кандидата на пост президента Хиллари] Клинтон через юридическую фирму Perkins Coie и компанию Fusion GPS с целью получения информации уничижительного характера по связям Дональда Трампа с Россией". Авторы указывают, что "политическое происхождение" "досье на Трампа" было известно руководству минюста и ФБР. По данным республиканцев, в октябре 2016 года, за месяц до выборов, Стил говорил о своей готовности приложить максимум усилий, чтобы Трамп не стал президентом. Министерство юстиции, согласно документу, не сообщило суду, который разрешил наблюдение за Пейджем, что работа автора компрометирующих материалов финансировалась демократами.

Это "явное свидетельство предвзятости Стила" не отразилось ни в одном из документов, представленных правоохранительными органами. При этом, по данным законодателей, когда ФБР первый раз подавало документы на разрешение о слежке за Пейджем, досье, на которое оно ссылалось, было в "самой начальной стадии".

Республиканцы также подчеркивают, что информация о бывшем советнике президента Дональда Трампа в его предвыборном штабе Джордже Пападопулосе в июле 2016 года "привела к началу расследования контрразведки ФБР", которое возглавил Питер Стржок, выражавший недовольство Трампом в опубликованной ранее переписке. Пападопулос и Пейдж, указывают авторы документа, не сотрудничали друг с другом.

В минувший понедельник за публикацию служебной записки проголосовало республиканское большинство в спецкомитете Палаты представителей по разведке, вопреки возражениям конгрессменов-демократов, которые утверждали, что такая публикация якобы может нанести ущерб расследованию предполагаемого вмешательства России в выборы в США.

В среду ФБР усомнилось насчет точности сведений, изложенных в документе.