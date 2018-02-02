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Власти Палестины заявили, что не откажутся от создания государства в границах 1967 года

Международная панорама
2 февраля, 22:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, февраля. /ТАСС

По словам министра информации, "США выбирают новый подход, истинной целью которого является оказание давление на палестинские власти и попытка заставить палестинский народ отказаться от своего дела"

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МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Палестинские власти не откажутся от идеи создания независимого государства в границах 1967 года, существовавших до Шестидневной войны. Об этом, как сообщает информационное агентство Algerie Presse Service, заявил в пятницу на пресс-конференции в столице Алжира палестинский министр информации Мухаммед Ассаф.

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По его словам, "США выбирают новый подход, истинной целью которого является оказание давление на палестинские власти и попытка заставить палестинский народ отказаться от своего дела".

"Мы отвергаем любое давление. Если Вашингтон своим недавним демаршем добивается уступок, то он, как и прежде, потерпит неудачу, поскольку мы не откажемся от создания независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме", - подчеркнул Ассаф.

Президент США Дональд Трамп 6 декабря 2017 года заявил, что пришло время признать Иерусалим столицей Израиля, и отдал распоряжение начать подготовку к переносу американского посольства в этот город из Тель-Авива.

Статус Иерусалима - одна из ключевых проблем в палестино-израильском конфликте. Израильтяне заняли восточную часть города в ходе войны 1967 года и настаивают, что Иерусалим является "единой и неделимой" столицей Израиля.

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