Экс-советник Трампа назвал исторической публикацию досье о злоупотреблениях спецслужб США

НЬЮ-ЙОРК, 2 февраля. /ТАСС/. Публикация в пятницу подготовленной республиканцами служебной записки о неправомерных действиях, допущенных ФБР во время расследования вмешательства извне в выборы в США 2016 года, является историческим сдвигом в восстановлении демократии в стране. Об этом заявил телеканалу Fox News бывший советник Дональда Трампа во время предвыборной кампании Картер Пейдж.

Он является одним из лиц, упомянутых в докладной записке. Согласно ей, в позапрошлом году ФБР установило наблюдение за Пейджем, основываясь только на утверждениях автора так называемого досье на Трампа - бывшего агента британских спецслужб Кристофера Стила. Без этого "досье" Федеральное бюро расследований не смогло бы получить санкцию на ведение слежки за помощником кандидата в президенты и американским гражданином Пейджем, говорится в докладной.

"Смелый и тщательный подход лидеров Конгресса к выявлению беспрецедентных злоупотреблений представляет собой гигантский, исторический рывок в процессе восстановления американской демократии", - отметил Пейдж.

Он дал понять, что публикация засекреченного документа придаст ему сил в исковой тяжбе с министерством юстиции США, которому подчиняется ФБР. "Поскольку некоторые злодеяния в отношении сторонников Трампа теперь отчасти раскрыты, я намереваюсь внести требуемые изменения в правовые действия против минюста и подготовиться совершить очередной шаг на долгом и тернистом пути к восстановлению закона и порядка в нашей великой стране", - добавил Пейдж.

Речь идет о секретной докладной записке, подготовленной аппаратом фракции Республиканской партии в спецкомитете по разведке Палаты представителей Конгресса. В понедельник спецкомитет проголосовал за обнародование этого документа. Это было сделано вопреки возражениям конгрессменов-демократов, которые утверждали, что огласка может нанести ущерб расследованию предполагаемого вмешательства России в выборы в США.