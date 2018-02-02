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США призвали к проведению демократических выборов в Венесуэле

Международная панорама
2 февраля, 22:31 дата обновления: 2 февраля, 23:23 UTC+3 МЕХИКО

Госсекретарь США призвал президента Венесуэлы Николаса Мадуро вернуться к свободным выборам

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МЕХИКО, 2 февраля. США хотели бы, чтобы в Венесуэле были организованы "свободные и справедливые выборы". Об этом заявил в пятницу на пресс-конференции в Мехико госсекретарь США Рекс Тиллерсон по итогам встречи с главой МИД Мексики Луисом Видегараем и его коллегой из Канады Христей Фриланд.

"Мы призываем правительство [президента Николаса] Мадуро вернуться к свободным, справедливым демократическим выборам, - сказал Тиллерсон. - Мы будем работать со всеми членами группы Лимы, чтобы помочь венесуэльскому народу".

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CША надеются, что власти Венесуэлы начнут соблюдать конституцию, и в этой стране произойдет мирная передача власти.

"Мы хотели бы видеть мирную смену власти, - сказал Тиллерсон. - Если президент [Николас] Мадуро вновь начнет соблюдать конституцию, восстановит [Национальную] ассамблею (однопалатный парламент), распустит незаконную ассамблею [Конституционную] и созовет справедливые выборы, он мог бы остаться и стать еще одним кандидатом [на выборах]".

В январе 2018 года Конституционная ассамблея Венесуэлы постановила, что президентские выборы в стране должны пройти до 30 апреля 2018 года.

1 февраля, выступая в Техасском университете в городе Остин, Тиллерсон заявил, что в Венесуэле грядут перемены. При этом он отметил, что не знает, возьмет ли военное руководство страны ситуацию в свои руки, как случалось в других странах региона, или же власть сменится мирным путем. Вооруженные силы Венесуэлы в пятницу осудили это заявление.

С апреля 2017 года Венесуэлу несколько месяцев сотрясали организуемые оппозицией акции протеста против действий исполнительной власти. Поводом для них послужили решения Верховного суда, расширяющие полномочия президента Николаса Мадуро и ограничивающие функции парламента. За это время погибли более 120 человек, тысячи участников манифестаций пострадали.

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Персоны
Мадуро, Николас Тиллерсон, Рекс Фриланд, Христя Видегарай Касо, Луис
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