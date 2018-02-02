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ABC: публикация документа о злоупотреблениях ФБР может привести к конституционному кризису

Международная панорама
2 февраля, 22:20 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 2, февраля. /ТАСС

Группа сенаторов и конгрессменов от Демократической партии обвиняют Трампа в попытке подорвать влияние или затруднить расследование, проводимое спецпрокурором Робертом Мюллером

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НЬЮ-ЙОРК, 2 февраля. /ТАСС/. Публикация документа с обвинениями в адрес сотрудников ФБР высокого ранга в неправомерных действиях при ведении расследования о "российском вмешательстве" в предвыборную кампанию в США может привести к конституционному кризису. Как сообщила в пятницу в Twitter телекомпания АВС, об этом говорится в письме, направленном президенту Дональду Трампу группой сенаторов и конгрессменов от Демократической партии.

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"Мы озабочены сообщениями о том, что вы, возможно, намерены использовать этот вводящий в заблуждение документ в качестве предлога для увольнения заместителя министра юстиции США Рода Розенстайна или в попытке подорвать влияние или затруднить расследование, проводимое спецпрокурором Робертом Мюллером, - говорится в письме. - Мы пишем вам с целью проинформировать, что рассматривали бы такой необоснованный шаг как попытку воспрепятствовать расследованию по России. Отстранение Рода Розенстайна, руководства министерства юстиции или Роберта Мюллера может привести к конституционному кризису, подобному тому, который возник после решения президента Ричарда Никсона уволить спецпрокурора Арчибальда Кокса в период расследования Уотергейтского скандала".

Ранее в пятницу Трамп принял решение рассекретить документ с обвинениями в адрес сотрудников ФБР высокого ранга в неправомерных действиях при ведении расследования о "российском вмешательстве" в предвыборную кампанию в США. "Документ был отправлен в Конгресс, он рассекречен, и Конгресс сделает то, что они собираются сделать, - отметил президент на встрече с журналистами в Белом доме. - Но я думаю, что происходящее в стране - это позор". Он добавил, что в связи с этим многим в США "должно быть стыдно за самих себя", говоря, по-видимому, о многочисленных обвинениях в адрес его предвыборного штаба в сговоре с Россией.

В минувший понедельник за публикацию этого документа проголосовало республиканское большинство в спецкомитете Палаты представителей по разведке, вопреки возражениям конгрессменов-демократов, которые утверждали, что такая публикация якобы может нанести ущерб расследованию предполагаемого вмешательства России в выборы в США.

В среду ФБР усомнилось насчет точности сведений, изложенных в документе.

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