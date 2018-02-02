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ООН сообщила о резком росте числа жертв конфликта в Ливии

Международная панорама
2 февраля, 22:25 UTC+3 ООН ООН 2, февраля. /ТАСС

По данным организации, среди погибших - одна женщина и пятеро детей

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ООН, 2 февраля. /ТАСС/. Более 100 мирных жителей погибли и получили ранения в результате боевых действий в Ливии в январе, сообщила в пятницу ООН. Во всемирной организации отметили "резкий рост" числа погибших и раненых по сравнению с предыдущими месяцами.

"С 1 по 31 января 2018 года миссия ООН в Ливии зафиксировала 102 жертвы среди гражданского населения - 39 смертей и 63 ранения <...>. Это резкий рост по сравнению с предыдущими месяцами", - отметили в канцелярии генерального секретаря всемирной организации. По ее данным, среди погибших - 33 мужчины, одна женщина и пятеро детей. Ранения получили 62 мужчины и один ребенок.

Согласно информации ООН, основная часть погибших и раненых в январе - жертвы терактов с применением начиненных взрывчаткой автомобилей. Люди также гибли от неразорвавшихся боеприпасов, попадали под перекрестный огонь и минометные обстрелы. При этом большая часть жертв - 36 погибших и 63 раненых - зафиксирована в городе Бенгази, который считается колыбелью ливийской революции 17 февраля 2011 года.

С мая 2014 года в городе не стихали боевые действия, которые начались после того, как командующий Ливийской национальной армии фельдмаршал Халифа Хафтар объявил оттуда о начале операции "Достоинство Ливии" по искоренению терроризма в стране. Его формирования, поддерживающие власти на востоке (Палату представителей - избранный парламент), долгое время пытались вытеснить окопавшихся в городе экстремистов, среди которых было немало боевиков террористической организации "Исламское государство" (запрещена в РФ). О полном освобождении Бенгази было объявлено Хафтаром только в июле 2017 года, однако с тех пор в городе произошли несколько крупных терактов.

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