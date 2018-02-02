Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.02:
$ 56.04
€ 70.1
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

США несут ответственность за провал мирных переговоров на Ближнем Востоке

Международная панорама
2 февраля, 22:35 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, февраля. /ТАСС

Палестинский министр информации Мухаммед Ассаф заявил, что США заняли сторону Израиля

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 2 февраля. Власти США несут ответственность за провал переговоров в рамках ближневосточного мирного процесса. Об этом, как сообщает информационное агентство Algerie Presse Service, заявил в пятницу на пресс-конференции в столице Алжира палестинский министр информации Мухаммед Ассаф.

"Американская администрация ответственна за провал мирных переговоров по причине того, что США заняли сторону Израиля", - подчеркнул он.

Смотрите также
Иерусалим

Статус Иерусалима. Досье

"В будущем Вашингтон не будет играть какую-либо роль в мирном процессе вне рамок многостороннего международного механизма под эгидой ООН", - отметил Ассаф.

По его убеждению, недавнее решение президента США Дональда Трампа, признавшего Иерусалим столицей Израиля и заявившего о планах перенести туда американское посольство, является "попыткой подорвать палестинское дело, вывести Иерусалим за рамки конфликта и изгнать палестинцев из Священного города". "Это решение [Трампа] отвергнуто, американский президент должен его пересмотреть", - подытожил министр.

Президент США Дональд Трамп 6 декабря 2017 года заявил, что пришло время признать Иерусалим столицей Израиля, и отдал распоряжение начать подготовку к переносу американского посольства в этот город из Тель-Авива.

Статус Иерусалима - одна из ключевых проблем в палестино-израильском конфликте. Израильтяне заняли восточную часть города в ходе войны 1967 года и настаивают, что Иерусалим является "единой и неделимой" столицей Израиля.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Палестино-израильский конфликт Ситуация вокруг статуса Иерусалима
Персоны
Трамп, Дональд
Страны
США Израиль Палестина
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в феврале
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Олимпийский чемпион по биатлону Шипулин присоединился к движению Putin Team
2
Лебедев лишен титула чемпиона WBA, пояс будет выставлен в бою Гассиев - Дортикос
3
Жителей Красноярска предупредили о загрязнении воздуха
4
Спасатели обнаружили два плота в районе поисков пропавшего судна "Восток" в Японском море
5
На Севморзаводе сообщили, что переход в федеральную собственность ускорит интеграцию в ОПК
6
"Вышли без флага и гимна и всех обыграли"
7
Очередной "Прорыв": армия России получит на вооружение новый танк
Темы дня
Новости партнеров
Реклама