США несут ответственность за провал мирных переговоров на Ближнем Востоке

ТАСС, 2 февраля. Власти США несут ответственность за провал переговоров в рамках ближневосточного мирного процесса. Об этом, как сообщает информационное агентство Algerie Presse Service, заявил в пятницу на пресс-конференции в столице Алжира палестинский министр информации Мухаммед Ассаф.

"Американская администрация ответственна за провал мирных переговоров по причине того, что США заняли сторону Израиля", - подчеркнул он.

"В будущем Вашингтон не будет играть какую-либо роль в мирном процессе вне рамок многостороннего международного механизма под эгидой ООН", - отметил Ассаф.

По его убеждению, недавнее решение президента США Дональда Трампа, признавшего Иерусалим столицей Израиля и заявившего о планах перенести туда американское посольство, является "попыткой подорвать палестинское дело, вывести Иерусалим за рамки конфликта и изгнать палестинцев из Священного города". "Это решение [Трампа] отвергнуто, американский президент должен его пересмотреть", - подытожил министр.

Президент США Дональд Трамп 6 декабря 2017 года заявил, что пришло время признать Иерусалим столицей Израиля, и отдал распоряжение начать подготовку к переносу американского посольства в этот город из Тель-Авива.

Статус Иерусалима - одна из ключевых проблем в палестино-израильском конфликте. Израильтяне заняли восточную часть города в ходе войны 1967 года и настаивают, что Иерусалим является "единой и неделимой" столицей Израиля.