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МВД Эстонии может решить судьбу проекта границы с РФ в течение 2 недель

Международная панорама
2 февраля, 22:40 UTC+3 ТАЛЛИН ТАЛЛИН 2, февраля. /ТАСС

Глава ДПП балтийской республики Эльмар Вахер отметил, что правительство поставило задачу - создать инновационную внешнюю границу ЕС

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ТАЛЛИН, 2 февраля. /ТАСС/. МВД Эстонии может в течение двух недель принять решение о том, что делать с проектом строительства инфраструктуры для охраны эстонско-российской границы, стоимость которого выросла более, чем вдвое. Об этом в пятницу заявил глава Департамента полиции и погранохраны (ДПП) балтийской республики Эльмар Вахер.

"Никто не достанет 100 миллионов из тумбочки. Но точнее мы сможем сказать через две недели", - подчеркнул он на пресс-конференции. По его словам, МВД в течение этого срока определит, какой из трех предложенных ей вариантов решения проблемы выбрать.

"Сегодня мы представили то видение, какой, на наш взгляд, должна быть граница. Правительство поставило перед нами задачу - создать инновационную внешнюю границу ЕС", - добавил Вахер.

Накануне глава МВД Эстонии Андрес Анвельт инициировал проведение аудита для выяснения причин резкого удорожания проекта строительства инфраструктуры для охраны эстонско-российской границы. Как указала пресс-служба ведомства, в феврале 2015 года правительству Эстонии была представлена предварительная оценка модернизации инфраструктуры восточной границы республики на сумму порядка €79 млн. Однако согласно новым расчетам, представленным в ведомство 1 февраля, эти работы обойдутся в €197 млн, то есть почти в два с половиной раза больше.

Проект обустройства границы

Кабинет министров Эстонии утвердил проект обустройства сухопутной границы с Россией в 2016 году. Как заявлял на тот момент глава МВД Эстонии Ханно Певкур, в инфраструктурном отношении Таллин рассчитывает сделать свою границу с Россией "самой современной в ЕС", со стопроцентным техническим контролем. Пограничников снабдят камерами слежения и беспилотниками, с помощью которых на планшетный компьютер они в режиме реального времени смогут получать изображение происходящего.

Юридически эстонско-российской границы пока не существует. Соответствующий договор, подписанный в феврале 2014 года главами МИД Эстонии и РФ, отправлен на ратификацию в парламенты обеих стран.

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