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Bloomberg: суд в США обязал Prevezon выплатить все $5,9 млн по мировому соглашению

Международная панорама
2 февраля, 22:50 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 2, февраля. /ТАСС

Prevezon Holdings должна была отдавать себе полный отчет, что ее активы в Нидерландах могут быть арестованы, заявил окружной судья Уильям Поули

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НЬЮ-ЙОРК, 2 февраля. /ТАСС/. Суд Южного округа штата Нью-Йорк в пятницу обязал компанию Prevezon Holdings выплатить все $5,9 млн в за отказ от претензий в рамках мирового соглашения, заключенного еще в мае 2017 года. Об этом сообщило агентство деловых новостей Bloomberg.

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Оно поясняет, что Prevezon Holdings рассчитывала выплатить оговоренную сумму не полностью ввиду действий властей Нидерландов, которые проводят отдельное расследование и наложили арест на около €3 млн  ($3,7 млн) этой компании. Однако окружной судья Уильям Поули в пятницу не согласился с такой постановкой вопроса. Судебные власти "США не обладают достаточными полномочиями, чтобы ставить под вопрос приоритеты и решения голландских органов правопорядка, а также диктовать им, как поступать с активами на своей территории", цитирует агентство Поули.

Он также счел, что Prevezon Holdings, владельцем которой является гражданин РФ Денис Кацыв, должна была отдавать себе полный отчет, что ее активы в Нидерландах могут быть арестованы и что "прокуроры США предоставили им информацию о деле". СМИ исчерпывающе писали об этом разбирательстве, заявил судья.

Суть дела

Иск правительства США к Prevezon Holdings был инициирован в сентябре 2013 года. Прокуратура Нью-Йорка заподозрила группу компаний в легализации средств, якобы похищенных из российского бюджета, и потребовала конфискации всех активов Prevezon Holdings в США. Речь шла о якобы имевшем место мошенничестве на $230 млн.

В прокуратуре тогда отметили, что иск к компании был подан на основании закона Магнитского, а дело стало первым в практике применения этого закона, принятого в декабре 2012 года против лиц, причастных, по мнению США, к смерти в СИЗО юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского.

Как заявили адвокаты Prevezon Holdings, во время досудебного разбирательства выяснилось, что главным источником информации для стороны обвинения в Конгрессе США и в аппарате окружного прокурора являлся финансист Уильям Браудер. Суд в России ранее признал его виновным в совершении налоговых преступлений и заочно приговорил к девяти годам колонии.

По данным адвокатов, исковое заявление было направлено в суд без проведения необходимых следственных мероприятий, а в его основе лежат показания Браудера и анонимные статьи, размещенные в интернете. Prevezon Holdings с 2014 года добивалась вызова Браудера на допрос для дачи показаний о своей деятельности в России.

12 мая власти США и Prevezon Holdings заключили мировое соглашение, по которому компания выплачивает американским властям $5,9 млн, а прокуратура Южного округа штата Нью-Йорк отказывается от претензий в отношении ответчиков.

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