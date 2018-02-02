Министр юстиции США заявил о доверии сотрудникам, несмотря на публикацию документа о ФБР

НЬЮ-ЙОРК, 2 февраля. /ТАСС/. Министр юстиции США Джефф Сешнс заявил, что доверяет своим сотрудникам, несмотря на публикацию документа с обвинениями в адрес высокопоставленных сотрудников ФБР в неправомерных действиях при ведении расследования о "российском вмешательстве" в предвыборную кампанию в США.

Как сообщило в пятницу информационное агентство Reuters, Сешнс указал, что "полностью доверяет сотрудникам министерства - мужчинам и женщинам". Он пообещал направить "соответствующим отделам министерства юстиции всю информацию", которая поступит из Конгресса.

Заявление главы минюста последовало после решения президента Дональда Трампа рассекретить документ с обвинениями в адрес сотрудников ФБР, составленный конгрессменами-республиканцами из спецкомитета Палаты представителей по разведке. Документ был предан гласности, несмотря на возражения демократов, которые утверждали, что такая публикация якобы может нанести ущерб расследованию предполагаемого вмешательства России в выборы в США.

Ранее в пятницу Трамп на встрече с журналистами в Белом доме отметил, что в связи с публикацией этого документа многим в США "должно быть стыдно за самих себя", говоря, по-видимому, о многочисленных обвинениях в адрес его предвыборного штаба в сговоре с Россией.

В среду ФБР усомнилось насчет точности сведений, изложенных в документе.