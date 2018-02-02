В США представили новую ядерную доктрину

ВАШИНГТОН, 2 февраля. /ТАСС/. Иран способен разработать ядерное оружие в течение года после того, как руководством страны будет принято соответствующее решение. Об этом говорится в распространенной в пятницу Пентагоном обновленной ядерной доктрине США.

"Иран согласился пойти на ограничения в своей ядерной программе в Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД). Тем не менее Иран сохраняет технологические возможности по разработке ядерного оружия в течение одного года, если будет принято такое решение", - подчеркивается в документе.

"Сроки действия многих из ограничений, установленных в СВПД, истекут к 2031 году, что приведет к сокращению времени, которое может понадобиться Ирану для производства расщепляющихся материалов в количестве, необходимом для создания ядерных вооружений", - указывают авторы доктрины.

По их словам, Иран также "продолжает вкладывать средства в реализацию самой крупной программы разработки баллистических ракет на Ближнем Востоке и может в будущем угрожать" применением этих ракет с установленными на них ядерными боеголовками "в случае, если такие боезаряды будут им созданы".

"Разработка все более точных баллистических ракет предоставляет Ирану возможность угрожать войскам США, их союзникам и партнерам в регионе и за его пределами, - отмечается в документе. - Если Иран решит обзавестись ядерным оружием, давление на другие страны региона в плане разработок собственного ядерного оружия возрастет".

Угроза от Пхеньяна

В доктрине также говорится, что реализуемые Пхеньяном программы создания ядерного оружия и баллистических ракет представляют угрозу миру в Азиатско-Тихоокеанском регионе и на всей планете.

"Ядерные провокации Северной Кореи угрожают миру в регионе и на всей планете, несмотря на единогласное осуждение со стороны ООН, - отмечается в документе. - Реализуемые Северной Кореей обширные программы разработки ядерного оружия и баллистических ракет позволяют сделать предположение о возможности применения Пхеньяном ядерного оружия первым".

"Наша стратегия ядерного сдерживания Северной Кореи дает ясно понять, что последствия нанесения ядерного удара по США или их союзникам будут губительны для самого режима Ким Чен Ына. Нет такого сценария, который бы предполагал, что режим Ким Чен Ына сможет применить ядерное оружие и после этого выжить", - подчеркнули авторы доктрины.

По их словам, "у США и их союзников имеются наступательные и оборонительные возможности для перехвата северокорейских ракет". "Системы ПРО США и их союзников способны противостоять ракетной угрозе со стороны Северной Кореи. Мы продолжим улучшать наш оборонительный противоракетный потенциал", - указывается в документе.

КНДР осуществила уже шесть подземных испытаний ядерных устройств. Первое - 9 октября 2006 года, последнее по времени - 3 сентября 2017 года. Согласно оценкам директора программы ядерной информации в Федерации американских ученых Ханса Кристенсена и его коллеги Роберта Норриса, Пхеньян может иметь в своем распоряжении от 10 до 20 ядерных боеголовок. Большинство из них - заряды мощностью от 10 до 20 килотонн.

"Ядерный зонт" США

Под "ядерным зонтом" США в настоящее время находятся свыше 30 стран-союзниц, говорится в доктрине.

"США распространяют свои обязательства по обеспечению сдерживания от применения ядерного оружия на более чем 30 государств", - подчеркивается в документе.

"Для защиты стран - членов НАТО у США есть стратегические ядерные силы, а также ядерное оружие передового базирования в Европе, - указали составители доктрины. - Структура наших альянсов в Азии отличается от того, что у нас есть в Европе. В Азии у нас заключена серия двусторонних соглашений <...>. США вывели все свое ядерное оружие из Азии и полагаются [в целях ядерного сдерживания] на свой стратегический ядерный потенциал".

Пентагон вывез с территории Южной Кореи свои ядерные заряды в 1991 году. Американское ядерное "прикрытие" сейчас обеспечивается стратегическими подлодками, дислоцированными в Тихом океане, а также межконтинентальными баллистическими ракетами и тяжелыми бомбардировщиками, базирующимися на территории США.

Согласно распространенной 12 января Госдепартаментом справке, Пентагон располагал на 1 сентября 2017 года 660 оперативно развернутыми стратегическими носителями ядерных вооружений и 1393 боеголовками на них.

Кроме того, по оценкам директора программы ядерной информации в Федерации американских ученых Ханса Кристенсена, США разместили около 180 тактических ядерных боезарядов в пяти странах: Бельгии, Германии, Нидерландах, Италии и Турции. Россия неоднократно заявляла, что размещение тактического ядерного оружия США в европейских странах и Турции является нарушением Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).