Коми заявил, что публикация досье о злоупотреблениях спецслужб США нанесла вред стране

НЬЮ-ЙОРК, 2 февраля. /ТАСС/. Публикация в пятницу подготовленной республиканцами служебной записки о неправомерных действиях, допущенных ФБР во время расследования вмешательства извне в выборы в США 2016 года, нанесла вред США в целом и разведывательному сообществу в частности. Такое мнение высказал Джеймс Коми, уволенный в прошлом году президентом Дональдом Трампом с поста директора ФБР.

"И это все? Бесчестная и вводящая в заблуждение докладная записка внесла раскол в спецкомитет по разведке Палаты представителей [Конгресса], уничтожила доверие к разведывательному сообществу, нанесла урон взаимоотношениям с судами FISA и предала непростительной огласке засекреченное расследование в отношении американского гражданина", - написал Коми в своем Twitter.

"Зачем это было нужно? Минюст и ФБР должны продолжать свою работу", - добавил бывший глава Федерального бюро расследований.

Речь идет о секретной докладной записке, подготовленной аппаратом фракции Республиканской партии в спецкомитете по разведке Палаты представителей Конгресса. В понедельник спецкомитет проголосовал за обнародование этого документа. Это было сделано вопреки возражениям конгрессменов-демократов, которые утверждали, что огласка может нанести ущерб расследованию предполагаемого вмешательства России в выборы в США.

19 января Трамп подписал закон о продлении на шесть лет срока действия программы по осуществлению прослушки телефонных разговоров и перехвата электронной переписки жителей других государств, подозреваемых в терроризме. Речь идет о секции 702 Закона о наблюдении за иностранной разведкой (FISA) 1978 года. Внесенная в него в 2008 году поправка дала право спецслужбам без санкции перехватывать телефонные разговоры и переписку иностранцев, находящихся вне США, но использующих американские средства связи и серверы.

Спецслужбы в принципе не имели права вести аналогичную слежку за американцами без постановления суда, однако граждане США могли попасть под действие программы и оказаться под наблюдением, если они контактировали с иностранцами, находившимися в поле зрения разведки. Трамп критикует FISA, утверждая, что положения закона применялись для слежки за его предвыборным штабом.