Трамп допустил возможность провала переговоров по иммиграционной реформе

ВАШИНГТОН, 3 февраля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп допустил в пятницу возможность того, что демократам и республиканцам не удастся в срок завершить переговоры по иммиграционной реформе. Американский лидер посетил один из центров погранслужбы в штате Вирджиния. Его слова приводят местные телеканалы.

В прошлом году американский лидер принял решение прекратить специальную программу DACA (Deferred Action for Childhood Arrivals, программа защиты от депортации незаконных иммигрантов, въехавших в страну несовершеннолетними) и окончательно ее закрыть к 5 марта. Конгрессу США было предложено выработать к этому сроку иммиграционную реформу, которая бы заменила данную программу.

Трамп подчеркнул, что достижение договоренности к 5 марта "вполне может не произойти". Он вновь выразил уверенность в том, что демократы не хотят достичь соглашения по этому вопросу. Президент указал, что намерен провести иммиграционную реформу и включить в нее финансирование стены на американо-мексиканской границе и ряд других предложений, против которых выступает Демократическая партия.

Ранее Трамп изложил концепцию реформы, включающую в себя четыре пункта, которые, предположительно, должны устроить как демократов, так и республиканцев в Конгрессе. Реформа предполагает обеспечение безопасности на границах и устранение лазеек в иммиграционном законодательстве, прекращение "цепной миграции" (переезда членов семьи мигранта), отмену визовой лотереи, а также предоставление гражданства иммигрантам, въехавшим в страну несовершеннолетними, - таких в США около 1,8 млн человек.