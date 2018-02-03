Трамп: новая ядерная доктрина США направлена на снижение риска применения ядерного оружия

ВАШИНГТОН, 3 февраля. /ТАСС/. Новая ядерная доктрина США направлена на разработку возможностей, которые делают применение ядерного оружия менее вероятным. Об этом говорится в заявлении президента США Дональда Трампа, распространенном в пятницу Белым домом.

"На протяжении последнего десятилетия, несмотря на попытки США снизить роль и арсенал ядерного оружия, другие ядерные державы наращивали свой арсенал, увеличивали значение ядерного оружия в своих стратегиях безопасности, а также - в ряде случаев - продолжали развивать новые ядерные возможности, чтобы угрожать другим народам. Последующие администрации США воздерживались от крайне необходимой модернизации ядерного оружия, инфраструктуры и средств доставки", - отметил глава государства.

"Ядерная доктрина 2018 года направлена на то, чтобы справиться с этими вызовами", - заверил Трамп. В документе отмечается, что стратегия разрабатывает возможности, направленные на то, чтобы применение ядерного оружия стало менее вероятным. "Она укрепляет сдерживание стратегических атак против нашей страны, наших партнеров и союзников, которые могут быть осуществлены и не в форме применения ядерного оружия", - говорится в заявлении.

"Кроме того, что важно, она [доктрина] подчеркивает нашу приверженность контролю за вооружениями и ядерным нераспространением, сохраняет мораторий на ядерные испытания, а также выражает приверженность предотвращению, распознаванию и реагированию на ядерный терроризм", - заключил американский лидер.

Распоряжение о подготовке новой ядерной доктрины нынешний президент США Дональд Трамп отдал 27 января минувшего года. Предыдущий аналогичный документ был одобрен при президенте Бараке Обаме в 2010 году.