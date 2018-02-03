Пентагон назвал отсутствие мировых войн на протяжении многих лет заслугой США

ВАШИНГТОН, 3 февраля. /ТАСС/. Отсутствие мировых войн на протяжении многих лет - заслуга США, взявших на вооружение концепцию ядерного сдерживания. Это утверждается в распространенной в пятницу Пентагоном обновленной ядерной доктрине США.

"До эпохи ядерного сдерживания периодические и имеющие катастрофические последствия войны между мировыми державами были обычным явлением, - говорится в документе. - В первой половине ХХ столетия, до того как США ввели концепцию ядерного сдерживания, в Первой и Второй мировых войнах погибли 80-100 млн человек. В среднем погибали по 30 тыс. человек в день".

По словам авторов доктрины, "американский ядерный потенциал внес существенный вклад в сдерживание ядерной и неядерной агрессий". "Отсутствие [вооруженных] конфликтов между державами привело к значительному снижению количества жизней, потерянных в войнах на планете", - указывается в документе.

Распоряжение о подготовке новой ядерной доктрины нынешний президент США Дональд Трамп отдал 27 января минувшего года. Предыдущий аналогичный документ был одобрен при президенте Бараке Обаме в 2010 году.