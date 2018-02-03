США поддержали протесты в Иране против обязательства женщин носить хиджаб

ВАШИНГТОН, 3 февраля. /ТАСС/. Соединенные Штаты выразили поддержку иранским гражданам, которые вышли на протесты против обязательства женщин носить хиджаб (традиционный мусульманский платок, скрывающий волосы и шею) и осуждают аресты в результате этих демонстраций. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт.

"Мы осуждаем сообщения об арестах 29 лиц за то, что они использовали свои гражданские права и фундаментальные свободы, выражая протест против обязательства [носить] хиджаб. Соединенные Штаты по-прежнему твердо поддерживают права на свободу вероисповедания, свободу выражения и мирных собраний. Люди должны быть свободны в выборе одежды, которую они носят, а также выбирать вероисповедание", - считают в американском внешнеполитическом ведомстве.