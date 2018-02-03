Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.02:
$ 56.04
€ 70.1
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Умер отец посла США в России

Международная панорама
3 февраля, 2:04 дата обновления: 3 февраля, 2:23 UTC+3

Джону Хантсману - старшему было 80 лет

Поделиться
Материал из 1 страницы
Джон Хантсман - старший

Джон Хантсман - старший

© AP Photo/Rick Bowmer

НЬЮ-ЙОРК, 3 февраля. /ТАСС/. Отец посла США в России Джона Хантсмана - Джон Хантсман - старший - скончался в пятницу в возрасте 80 лет в американском городе Солт-Лейк-Сити (штат Юта). Об этом сообщило агентство Associated Press.

Как отмечается в материале, эту информацию подтвердила помощница Хантсмана-старшего Пэм Бэйли. Она не уточнила причину смерти.

Хантсман-старший являлся миллиардером и основателем ряда компаний, в том числе Huntsman Corporation. Предприниматель активно занимался благотворительностью и пожертвовал более $1 млрд на нужды института в Солт-Лейк-Сити, специализирующегося на разработке методов лечения онкологических заболеваний.

Газета The Salt Lake Tribune отметила, что у Хантсмана-старшего ранее был диагностирован рак предстательной железы.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Хантсман, Джон
Страны
США
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в феврале
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Олимпийский чемпион по биатлону Шипулин присоединился к движению Putin Team
2
Лебедев лишен титула чемпиона WBA, пояс будет выставлен в бою Гассиев - Дортикос
3
Жителей Красноярска предупредили о загрязнении воздуха
4
Спасатели обнаружили два плота в районе поисков пропавшего судна "Восток" в Японском море
5
На Севморзаводе сообщили, что переход в федеральную собственность ускорит интеграцию в ОПК
6
"Вышли без флага и гимна и всех обыграли"
7
Очередной "Прорыв": армия России получит на вооружение новый танк
Темы дня
Новости партнеров
Реклама