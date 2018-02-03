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Haaretz: по Израилю с территории сектора Газа выпущена ракета

Международная панорама
3 февраля, 2:09 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, февраля. /ТАСС

Данных о разрушениях и пострадавших не поступало

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ТАСС, 3 февраля. Ракета была выпущена в пятницу вечером в сторону Израиля с территории сектора Газа. Об этом сообщила газета Haaretz.

По ее информации, сирены сработали в региональном совете Шаар ха-Негев в южной части страны близ границы с сектором Газа. Данных о разрушениях и пострадавших не поступало.

Это второй подобный случай за последнее время. Так, 2 февраля стало известно, что ВВС армии Израиля нанесли удар по наблюдательному посту ХАМАС в секторе Газа в ответ запуск ракеты по территории еврейского государства в четверг вечером.

Запуски ракет по Израилю возобновились после того, как 6 декабря 2017 года президент США Дональд Трамп признал Иерусалим столицей еврейского государства и распорядился начать перенос туда посольства США.

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Темы
Палестино-израильский конфликт Ситуация вокруг статуса Иерусалима
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