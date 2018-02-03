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Глава Пентагона опроверг сообщения об отправке еще 1 тыс. военных США в Афганистан

Международная панорама
3 февраля, 4:02 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 3, февраля. /ТАСС

Ранее такую информацию распространила газета The Washington Post, ссылаясь на источники в американских ВС

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ВАШИНГТОН, 3 февраля. /ТАСС/. Соединенные Штаты на данный момент не планируют посылать дополнительный воинский контингент в Афганистан. Об этом заявил в пятницу журналистам министр обороны США Джеймс Мэттис, отвечая на соответствующий вопрос репортера.

"Таких планов сейчас нет. Ротацию войск мы осуществляем, но речи о дополнительных [военных] не идет", - сказал он. "Мы представили новую стратегию [по Южной Азии] и приблизительные цифры, и если вы имеете в виду [отправку] еще 1 тыс. и 5 тыс. [военных], то помимо того, что уже было озвучено, планов нет", - добавил Мэттис.

Ранее газета The Washington Post со ссылкой на источники в ВС США сообщила, что Соединенные Штаты планируют направить дополнительный воинский контингент в Афганистан численностью в 1 тыс. человек предстоящей весной. По их данным, инициатива направлена на то, чтобы активизировать операции против талибов в новом сезоне. Увеличение численности контингента, как отмечает газета, уже поддержало военное руководство штаба Армии ВС США.

США воюют в Афганистане с октября 2001 года, что обошлось, по оценкам Пентагона, уже в $680 млрд. В ходе этой кампании погибли 2,35 тыс. американских военнослужащих, еще свыше 20 тыс. получили ранения. По состоянию на 30 сентября 2017 года в стране находились 15 282 американских солдата, а также 1202 гражданских сотрудника минобороны.

1 августа президент США Дональд Трамп огласил новую американскую стратегию по Южной Азии, которая предусматривает силовой сценарий решения афганской проблемы. Отныне Вашингтон не будет сообщать о численности своего воинского контингента в этой стране и оглашать планы начала или окончания военных операций, а американские ВС будут сконцентрированы там на борьбе с терроризмом. По данным американских СМИ, Трамп принял решение дополнительно направить в Афганистан 4 тыс. военнослужащих.

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Персоны
Трамп, Дональд Мэттис, Джеймс
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