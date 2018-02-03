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Глава Пентагона считает, что Конгресс по Сирии в Сочи прошел безрезультатно

Международная панорама
3 февраля, 4:10 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 3, февраля. /ТАСС

В вопросе урегулирования сирийского кризиса Джеймс Мэттис отдал приоритет женевскому процессу

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ВАШИНГТОН, 3 февраля. /ТАСС/. Министр обороны США Джеймс Мэттис, говоря об урегулировании кризиса в Сирии, выразил мнение, что переговоры в рамках Конгресса сирийского национального диалога в Сочи, мягко говоря, ни к чему не привели. Его высказывания распространила в пятницу пресс-служба Пентагона.

"Мы хотим окончательно разобраться с [запрещенной в РФ террористической группировкой "Исламское государство"] ИГ, уничтожить все удерживаемые ими территории, чтобы они были вынуждены бежать, и добиться в Сирии того, чтобы мы могли более свободно участвовать в женевском процессе. Те люди, которые спрашивали, сможем ли мы прийти к этому моменту, сейчас видят, что он [женевский процесс] возобновился", - отметил министр.

"Как вы видите, с [Конгресса] Сочи, который не сработал - и это самое вежливое, как можно описать его результаты - они, [спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии] Стаффан де Мистура и ООН, направляются в Женеву", - утверждал Мэттис.

Участники Конгресса сирийского национального диалога в Сочи приняли заявление из 12 пунктов, в котором излагаются взгляды сирийцев на будущее своей страны. В нем отмечается, что Сирия должна сохранять суверенитет и территориальную целостность, а ее будущее может определять только сам сирийский народ путем выборов. Сирийцы также обратились к генсеку ООН Антониу Гутерришу с просьбой оказать содействие в организации работы конституционной комиссии, мандат которой будет определен в рамках женевского процесса.

По данным организаторов, в сочинском форуме приняли участие 1511 делегатов, представлявших все слои сирийского сообщества. По национальному составу большинство из участников - арабы (94,5%), но среди приглашенных были курды, езиды, ассирийцы, армяне, черкесы, чеченцы, дагестанцы, абхазы, туркоманы и друзы. Также для участия в качестве наблюдателей были приглашены все основные региональные и международные внешние игроки. Одной из задач форума стало создание комиссии по разработке новой конституции Сирии.

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Темы
Кризис в Сирии Переговоры по Сирии в Женеве Борьба с "Исламским государством" Конгресс сирийского национального диалога в Сочи
Персоны
Мэттис, Джеймс Гутерриш, Антониу Де Мистура, Стаффан
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