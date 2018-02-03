Трамп не планирует увольнять одного из кураторов расследования по РФ

НЬЮ-ЙОРК, 3 февраля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп не намерен увольнять заместителя министра юстиции Рода Розенстайна, который является одним из кураторов расследования относительно приписываемого России влияния на американские выборы. Об этом заявил в пятницу в эфире телеканала CNN заместитель пресс-секретаря Белого дома Радж Шах.

"Никаких изменений в минюсте не будет. Мы в полной мере ожидаем, что Розенстайн по-прежнему будет заместителем генпрокурора", - сказал он. Вопрос на этот счет возник в связи с тем, что ранее в США был опубликован документ с обвинениями в адрес сотрудников ФБР в неправомерных действиях при ведении указанного расследования. ФБР входит в состав министерства юстиции США.

Разбирательство, касающееся утверждений о вмешательстве РФ в выборы 2016 года в США, проводит спецпрокурор Роберт Мюллер. Последний был назначен минюстом США и подчиняется непосредственно Розенстайну.

Свои расследования приписываемого РФ вмешательства в американские выборы, помимо спецпрокурора и ФБР, проводят также ряд комитетов Сената и Палаты представителей Конгресса США. Трамп и его ключевые помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период предвыборной кампании 2016 года. Москва также множество раз опровергала утверждения о попытках повлиять на ход президентских выборов в США.