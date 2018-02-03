Haaretz: Израиль нанес удар по объектам ХАМАС в секторе Газа в ответ на ракетный обстрел

ТАСС, 3 февраля. /ТАСС/. ВВС израильской армии поразили две цели движения ХАМАС в секторе Газа в ответ на ракетный обстрел территории еврейского государства. Об этом сообщает в субботу газета Haaretz.

По ее информации, удар был нанесен по "террористическим целям, принадлежащим ХАМАС" на юге сектора Газа, которые являлись частью военного объекта.

2 февраля стало известно, что ВВС армии Израиля нанесли удар по наблюдательному посту ХАМАС в секторе Газа в ответ на запуск ракеты по своей территории в четверг вечером.

Запуски ракет по Израилю возобновились после того, как 6 декабря 2017 года президент США Дональд Трамп признал Иерусалим столицей еврейского государства и распорядился начать перенос туда посольства США.