Шеф Пентагона поблагодарил украинского коллегу за "смелость Киева перед лицом агрессии РФ"

ВАШИНГТОН, 3 февраля. /ТАСС/. Глава Пентагона Джеймс Мэттис во время встречи в Вашингтоне с министром обороны Украины Степаном Полтораком выразил ему признательность за "смелость Киева перед лицом российской агрессии". Об этом говорится в заявлении министерства обороны США, распространенном по итогам встречи руководителей оборонных ведомств.

"Он [Мэттис] выразил признательность Полтораку за смелость его страны перед лицом российской агрессии, <...> он также сообщил о поддержке Вашингтоном целей, которые заложены в оборонную реформу Украины", - говорится в сообщении.

"Лидеры пообещали укрепить долгосрочное сотрудничество между США и Украиной, основанное на взаимных интересах безопасности и разделяемых обеими странами принципах", - также отметило ведомство.