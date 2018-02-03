Эрдоган заявил о скором наступлении турецких войск на сирийский Африн

АНКАРА, 3 февраля. /ТАСС/. Турецкая армия в ближайшее время предпримет наступление на город Африн, расположенный на севере Сирии. Об этом заявил в субботу президент Турции Тайип Эрдоган, выступая в городе Битлис.

"Горы [сирийского региона] Африна шаг за шагом зачищаются от террористов нашими солдатами. Войска продвигаются в сторону [города] Африна, осталось недолго", - приводит его слова агентство Anadolu.

Генштаб турецких ВС объявил 20 января о начале операции "Оливковая ветвь" против отрядов "Сил народной самообороны" (входят в состав вооруженной коалиции "Силы демократической Сирии") и партии "Демократический союз" в Африне, где проживает порядка 1,5 млн курдов и беженцев из других областей арабской страны. Эти организации Анкара считает террористическими.