Председатель парламента Грузии обсудит в США вопросы расширения сотрудничества двух стран

ТБИЛИСИ, 3 февраля. /ТАСС/. Председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе в субботу отправился с визитом в США. Об этом сообщила пресс-служба грузинского парламента.

"В рамках визита в США (3-10 февраля) Ираклий Кобахидзе проведет встречи с представителями Конгресса и Сената, исполнительной власти и организаций, которые поддерживают демократическое развитие Грузии", - говорится в сообщении. Отмечается, что в ходе визита намечены встречи Кобахидзе со спикером Палаты представителей Конгресса США Полом Райаном, председателем группы "Друзья Грузии" Тедом По, председателем Комиссии демократического партнерства Палаты представителей США Питером Роскамом, с членами Палаты представителей от республиканского большинства.

В ходе встреч будут рассмотрены вопросы расширения сотрудничества двух стран в сферах политики, экономики, безопасности, а также между органами законодательной власти.

"Кроме переговоров с членами Конгресса и Сената, председатель парламента Грузии проведет встречи с представителями Государственного департамента США", - сообщила пресс-служба.

В рамках визита запланированы встречи Кобахидзе с руководителями ряда неправительственных организаций США, кроме того, он выступит с лекцией перед студентами Университета Джона Хопкинса и примет участие в работе круглого стола Фонда Карнеги.

Сотрудничество Грузии и США

Грузия и США с 1992 года сотрудничают в сферах политики, экономики, торговли, а с конца 1990-х годов. - обороны и безопасности. В январе 2009 года в Вашингтоне была оформлена Хартия стратегического партнерства двух стран. В июле 2016 года премьер-министр Георгий Квирикашвили и бывший тогда госсекретарем Джон Керри подписали в Тбилиси меморандум об углублении партнерства в сфере обороны и безопасности. В мае 2017 года в Вашингтоне прошла встреча грузинского премьера с Дональдом Трампом и вице-президентом Майклом Пенсом, которые, по словам Квирикашвили, "дали четкие сигналы, что США продолжат поддержку Грузии".

Часть местных политиков считает, что для решения жизненно важных проблем Грузии необходима, в первую очередь, полномасштабная нормализация отношений с Россией. Такой позиции придерживается, в частности, экс-спикер парламента, руководитель оппозиционной партии "Демократическое движение - Единая Грузия" Нино Бурджанадзе.

Она заявляет, что "ни США, ни ЕС, ни НАТО не будут заниматься решением главных проблем страны, для этого в первую очередь необходим прямой диалог высших лиц Грузии и РФ". В ответ высшие должностные лица Грузии заявляют, что они "за проведение встречи на высшем уровне, но такая встреча требует серьезной и детальной подготовки, чтобы она реально содействовала сложному процессу урегулирования грузино-российских отношений".