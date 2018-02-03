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Spiegel: разведслужба ФРГ участвует в тайной операции США против боевиков ИГ

Международная панорама
3 февраля, 14:31 UTC+3 БЕРЛИН БЕРЛИН 3, февраля. /ТАСС

По данным издания, немецкие специалисты задействованы в операции, которая носит название Gallant Phoenix

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БЕРЛИН, 3 февраля. /ТАСС/. Федеральная разведывательная служба ФРГ (БНД) участвует в возглавляемой США тайной операции против боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в Сирии и Ираке. Об этом сообщил в субботу журнал Spiegel.

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По данным издания, немецкие специалисты задействованы в операции, которая носит название Gallant Phoenix, с октября. Всего в ней участвуют представители 21 страны. Управление операцией осуществляется с военной базы США в Иордании. Цель миссии - сбор информации о боевиках ИГ, анализ документов, следов ДНК и отпечатков пальцев, которые были обнаружены в бывших оплотах группировки в Сирии и Ираке.

Как пишет Spiegel, в БНД считают участие в операции крайне важным для противодействия ИГ и предотвращения возможных терактов в Европе. В правительстве и БНД пока не прокомментировали сообщение Spiegel.

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