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Замглавы британского МВД пообещал тяжелую жизнь для иностранных владельцев активов

Международная панорама
3 февраля, 14:43 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 3, февраля. /ТАСС

По сведениям Times, правоохранители королевства уже определили десятки лиц, которым могут быть направлены запросы о состоянии их имущества

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ЛОНДОН, 3 февраля. /ТАСС/. Заместитель министра внутренних дел Великобритании Бен Уоллес предупредил владельцев активов в Соединенном Королевстве, в том числе родом из России, что Лондон потребует дать объяснения по поводу происхождения их средств. Такую позицию он изложил в опубликованном в субботу интервью газете Times.

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"Когда мы доберемся до вас, то придем за вами, за вашими активами, и мы создадим такую обстановку, что вам придется жить в тяжелых условиях, - сказал Уоллес, курирующий вопросы безопасности. - После того как стали известны детали "Ландромата" (дела о выводе средств из России через западные банки подставными компаниями, многие из которых зарегистрированы в Великобритании - прим. ТАСС), мы узнали, что там были связи с [российским] государством. Правительство [королевства] придерживается той точки зрения, что мы осведомлены об их замыслах, и мы не собираемся допускать, чтобы это происходило и дальше".

Эти заявления чиновник сделал в свете того, что с 31 января у британских судов появилась возможность направлять иностранным владельцам активов на территории страны запросы о состоянии имущества (Unexplained Wealth Orders, UWO). Данный инструмент, предусмотренный вступившим в нынешнем году в силу законом "О криминальных финансах", позволяет британским госорганам требовать объяснений от владельцев недвижимости и компаний стоимостью более £50 тыс. ($71 тыс.), а также соответствующих счетов в случае возникновения вопросов относительно происхождения средств. При этом новые правила распространяются и на "политически значимых лиц".

По сведениям Times, к настоящему моменту определены десятки лиц, которым могут быть направлены упомянутые UWO, а в отношении двух из них готовится запуск процедуры. О ком именно идет речь, газета не уточняет.

"Запросы о состоянии имущества неясного происхождения должны быть использованы против каждого: от местного наркоторговца до международного олигарха или иностранного преступника, - добавил Уоллес. - Если у парламентариев из такой страны, где не получают высоких зарплат, вдруг оказывается чудесный таунхаус в Найтсбридже (престижном районе Лондона - прим. ТАСС), который стоит миллионы, и они не могут объяснить, каким образом они за него заплатили, мы наложим арест на такой актив, мы будем им распоряжаться и используем доходы для финансирования нашей правоохранительной деятельности".

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