В Львовской области противники новых таможенных правил заблокировали два КПП

КИЕВ, 3 февраля. /ТАСС/. Жители Львовской области, протестующие против изменения правил ввоза товаров на Украину, которые вступили в силу 1 января, заблокировали в субботу работу двух пунктов пропуска на границе с Польшей. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в управлении Национальной полиции области.

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"Заблокированы два пункта пропуска - "Шегини" и "Рава-Русская" местными активистами, которые добиваются отмены новых правил ввоза товаров", - уточнили в Нацполиции. По данным полицейских, около полусотни человек находятся на пешеходном переходе у пункта пропуска, препятствуя движению автотранспорта. Они обещают прекратить акцию вечером.

В январе противники новых таможенных правил несколько раз блокировали пункты пропуска с Польшей, но ничего не добились.

Согласно поправкам в Таможенный кодекс Украины, которые в декабре внесла Верховная рада, с 2018 года ограничен беспошлинный ввоз товаров через границу. В частности, теперь правила беспошлинного ввоза товаров в ручной клади и/ или сопровождаемом багаже до €500 (в аэропортах до €1 000) и весом до 50 кг будут действовать для тех, кто отсутствовал на Украине более 24 часов и въезжает в страну не чаще, чем один раз в 72 часа. При более частом пересечении границы без налогообложения можно ввезти товары на сумму стоимостью не более €50.