Минобороны Украины: решение о передаче Киеву ПТРК Javelin примут "очень своевременно"

КИЕВ, 3 февраля. /ТАСС/. Решение о передаче Киеву американских противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) Javelin будет принято "очень своевременно". Об этом сообщил министр обороны Украины Степан Полторак.

"Я думаю, что решение о передаче Javelin Украине будет принято очень своевременно и очень правильно", - сказал он в эфире "Голоса Америки". По его словам, не так важно, когда Украина получит эти противотанковые комплексы, как сам факт того, что они будут предоставлены. "Это очень серьезный, мощный сигнал Украине о том, что она осталась не один на один с Россией, нас поддерживает весь мир. Кроме того, это мощный сигнал и другим коллегам, с которыми мы работаем, что надо активнее работать с Украиной ", - сказал министр, добавив,что с военным руководством США, где он находится с визитом, стороны обсудили механизм передачи противотанковых средств.

Полторак также сказал, что Украина выполнила 90% условий для получения военной помощи от США. "Украина выполнила за два года 90% дорожной карты реформ - мероприятий, запланированных в соответствии с условиями США о предоставлении военной помощи в размере $350 млн", - сказал глава оборонного ведомства. По его словам, Киев "четко сотрудничает" и с Пентагоном, и с представителями НАТО. "Мы приступили к активной фазе реформирования. В нашем министерстве обороны работает 65 советников, которые помогают в проведении реформ, они наблюдают за их качеством и проводят мониторинг", - отметил Полторак.

26 января глава минобороны Украины обещал назвать сроки поставок в страну ПТРК "Джавелин" после переговоров в Вашингтоне. В тот же день президент страны Петр Порошенко, находясь в Давосе, отказался ответить на вопрос о возможном времени получения американских комплексов, но сказал, что ему известны все даты поставок.

Переговоры о поставках Киеву ПТРК ведутся с начала силовой операции в Донбассе. Javelin позволяют поражать бронетехнику и низколетящие малоскоростные цели (вертолеты, беспилотники) или заходящие на посадку винтомоторные самолеты. Такие комплексы поступили на вооружение армии США в 1996 году. Решение о поставках Киеву оборонительного вооружения США приняли в декабре 2017 года. Американская сторона заверила, что комплексы Javelin достанутся Киеву бесплатно. Применение комплексов достаточно дорогое, поскольку один выстрел из ПТРК стоит $80 тыс., а стоимость самого комплекса, имеющего шесть ракет, составляет $1,3 млн.

На Украине есть противотанковый ракетный комплекс собственного производства под названием "Корсар". Его выпускает киевское предприятие "Луч".

В ноябре обе палаты Конгресса утвердили проект оборонного бюджета США, который предусматривает $350 млн долларов помощи Украине, включая предоставление летального оружия и другого оборудования, обучение и оказание технической помощи. При этом американская сторона обещала помощь при условии прогресса в ключевых реформах оборонного сектора Украины. В частности, от Киева требовалось ввести гражданский контроль за военными, а также организовать парламентский контроль за военнослужащими, усовершенствовать систему обеспечения и управления запасами, гарантий безопасности чувствительных иностранных технологий.