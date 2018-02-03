В Африне заявили, что жертвами турецких авиаударов и обстрелов в Сирии стали 150 человек

ТАСС, 3 февраля. Число мирных жителей, погибших в результате авианалетов и артиллерийских обстрелов турецких войск на севере Сирии, достигло 150 человек. Об этом сообщила в субботу агентству Firat глава департамента здравоохранения региона Африн (65 км от Алеппо) Анджела Ришо.

По ее словам, получили ранения еще 298 человек, которым была оказана помощь в больницах. Большинство жертв и пострадавших - женщины и дети. "Турецкие войска усилили огонь по населенным пунктам, и данные о потерях растут с каждым часом, - сказала Ришо. - Среди убитых и раненых преобладают беженцы, которые переместились в Африн из тех районов Алеппо и Идлиба, где шли военные действия".

Как отметила глава департамента, бойцы коалиции "Силы демократической Сирии" (СДС) пытаются защитить мирное население, но они "не могут остановить бомбардировки турецких ВВС, которые становятся все более интенсивными".

По сообщению телеканала Al Arabiya, формирования "Сирийской свободной армии" (ССА) при поддержке турецкой бронетехники наступают сейчас на поселок Раджо к северу от административного центра Африн. Ранее они овладели высотами Джебель-Дермек и заняли деревни Химам и Шейх-Хадид. Бои продолжаются в пограничном секторе Бульбуль, где курдские ополченцы нанесли потери противнику у селения Али-Кара. По сведениям агентства Firat, в этом районе убиты не менее пяти турецких военнослужащих и членов формирований ССА.