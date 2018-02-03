Контрразведка ФРГ: КНДР использует дипмиссию для закупок товаров для ядерной программы

БЕРЛИН, 3 февраля. /ТАСС/. КНДР использует посольство в Берлине для закупок товаров, предназначенных для развития ракетной и ядерной программ. Об этом заявил в субботу телерадиокомпании NDR глава Федерального ведомства по охране Конституции ФРГ (контрразведка) Ханс-Георг Масен.

"Мы вынуждены констатировать, что оттуда осуществляется деятельность по закупкам товаров, на наш взгляд, связанная с ракетной, а также частично с ядерной программой", - сказал он.

"Когда мы обнаруживаем что-то подобное, мы предотвращаем сделки, - подчеркнул глава ведомства. - Но мы не можем гарантировать это во всех случаях". По его словам, контрразведка ФРГ исходит из того, что представители КНДР могут получать товары двойного назначения и "через другие рынки или прибегая к помощи теневых дельцов, в том числе в Германии". По данным телеканала, контрразведка получала подобные сведения как минимум в 2016 и 2017 годах. К тому же, как стало известно, в 2014 году северокорейский дипломат, работающий в Германии, пытался приобрести прибор, с помощью которого можно измерять уровень выбросов, возникающих, например, при производстве боевых отравляющих веществ.