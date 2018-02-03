СМИ: полиция Швеции прекратила следить за Акиловым за три месяца до теракта в Стокгольме

ТАСС, 3 февраля. Служба государственной безопасности Швеции (СЭПО) прекратила наблюдение за выходцем из Узбекистана Рахматом Акиловым, в апреле 2017 года совершившим наезд на людей с помощью грузовика в центре Стокгольма, за три месяца до атаки. Об этом в субботу сообщила газета The Local со ссылкой на доклад, подготовленный министерством юстиции страны.

Наблюдать за Акиловым СЭПО начала 31 августа 2016 года после того, как ей поступила информация, что он может представлять опасность. Слежка была прекращена 19 января 2017 года. Приблизительно в то же время, отмечает издание, злоумышленник начал планировать нападение.

По мнению судьи Рунара Викстена, проводившего оценку действий СЭПО, решение прекратить наблюдение за Акиловым было оправдано, так как имевшиеся на тот момент данные не были достаточно конкретными для применения по отношению к нему превентивных мер. Он заключил, что СЭПО сделала все возможное с учетом информации, которой она располагала.

7 апреля 2017 года Акилов совершил наезд на людей на улице Дроттнинггатан в центре Стокгольма, проехав по ней 550 метров. По данным шведской полиции, пострадали 15 человек, пятеро погибли. Ранее сообщалось, что суд по этому делу может начаться в феврале и занять до двух месяцев.