Полиция Чехии ищет автора писем с угрозами расправы в адрес руководителей страны

ПРАГА, 3 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш и несколько других членов руководства республики получили письма с угрозами физической расправы. Об этом со ссылкой на представителя национальных правоохранительных органов Томаша Гулана сообщило в субботу Чешское радио.

"В письмах содержатся угрозы смертью, - сказал он. - Письма поступали в течение последнего месяца - с конца 2017 года".

Пресс-секретарь главы правительства Барбара Петерова подтвердила получение Бабишем такого послания. Она отказалась привести содержащиеся в нем подробности.

Как проинформировала полиция, в государственные учреждения поступили пять писем с угрозами физической расправы на имя "конкретных лиц". Стражи порядка ведут поиск их автора, который может получить три года тюремного заключения.

На запросы СМИ о возможном получении посланий с подобными угрозами отрицательные ответы уже дали администрация президента, МИД и Палата депутатов (нижняя палата) парламента Чехии.