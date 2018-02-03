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Партия Саакашвили в воскресенье возобновит антипрезидентские акции протеста

Международная панорама
3 февраля, 17:58 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 3, февраля. /ТАСС

Главное требование участников "Марша за будущее" - импичмент лидера страны Петра Порошенко

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КИЕВ, 3 февраля. /ТАСС/. Партия "Движение новых сил" (ДНС), возглавляемая Михаилом Саакашвили, в ближайшее воскресенье возобновит антипрезидентские акции протеста в Киеве. Об этом в субботу сообщила корреспонденту ТАСС пресс-секретарь Саакашвили Татьяна Баграновская.

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"Акции возобновляются после перерыва, который был с 17 декабря. В воскресенье в 12:00 (13:00 мск) мы начнем "Марш за будущее", - сказала она, подтвердив, что главным требованием мероприятия, как и прежде, остается отставка президента страны Петра Порошенко. "Первое требование марша - это отставка Порошенко", - сказала пресс-секретарь.

Саакашвили заявил в субботу в Facebook, что "политический протест направлен на полную перезагрузку власти".

Критика Порошенко

После того, как Петр Порошенко лишил Саакашвили гражданства Украины, между политиками началась информационная война. Саакашвили критикует главу государства в основном за коррупцию и связи с олигархами. А новым поводом для критики Порошенко стало получившее общественный резонанс известие о его дорогостоящем отдыхе на Мальдивских островах в начале января. В этой связи политсила Саакашвили призвала сторонников отправить "Мальдивского президента" на свалку истории".

Саакашвили также раскритиковал генпрокурора страны Юрия Луценко, отдыхавшего на Сейшелах. "Они издеваются над народом. В разгар войны выезжают на награбленные народом деньги", - заявил на днях Саакашвили.

От "Марша за импичмент" до "Марша за будущее"

Процесс "народного импичмента", организованный ДНС, начался 3 декабря. С того времени сторонники Саакашвили провели несколько маршей "За импичмент". 19 декабря Саакашвили объявил перерыв в массовых протестах на период новогодних праздников, заявив, что "неблагодарное дело - дергать украинцев на новогодние и рождественские праздники".

Маршам предшествовала акция в поддержку масштабной политической реформы, которую у стен Верховной рады с 17 октября 2017 года организовали ряд партий и движений, среди которых ведущую роль играло ДНС. Участники акции разбили палаточный городок на проезжей части улицы Грушевского, а также в Мариинском парке и выразили намерение оставаться там до выполнения их требований. Они требуют принять законы об ограничении депутатской неприкосновенности, о создании Антикоррупционного суда и установить новые правила выборов. Затем они выдвинули еще одно требование - принять закон об импичменте президента.

Порошенко заявил, что реальный план организаторов акции протеста - это дестабилизация ситуации на Украине, а Луценко - что участники митинга под руководством Саакашвили готовят государственный переворот в стране и финансируются из-за границы.

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Дело Саакашвили Кризис на Украине Инициатива об импичменте Порошенко Лишение Саакашвили гражданства Украины
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Луценко, Юрий Витальевич Порошенко, Петр Алексеевич Саакашвили, Михаил Николаевич
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