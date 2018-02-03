Андрей Бабиш не исключил досрочные парламентские выборы в Чехии

ПРАГА, 3 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш, возглавляющий победившее на октябрьских парламентских выборах в республике политическое движение АНО ("Акция недовольных граждан"), допустил возможность проведения досрочных выборов в Палату депутатов (нижнюю палату) национального парламента. Об этом он заявил в интервью, опубликованном в субботу пражской газетой Pravo.

"Надеюсь, что мы (движение АНО - прим. ТАСС) сможем договориться о поддержке [формируемого мною] правительства [с парламентскими партиями] до конца февраля, а затем обратимся за доверием к Палате депутатов, - подчеркнул он. - Если мы не договоримся [о поддержке], то тогда, возможно, единственным решением станут досрочные выборы". Формируемый кабинет министров, как отметил Бабиш, должен заручиться поддержкой нижней палаты парламента до мая.

АНО по итогам прошлогодних парламентских выборов получило 78 из 200 депутатских кресел в нижней палате высшего законодательного органа. Вскоре президент республики Милош Земан назначил Бабиша премьером, но парламентарии отказали в доверии его правительству, состоящему из выдвиженцев от АНО.

Оппозиция посчитала невозможным поддержать кабинет министров во главе с миллиардером, которого полиция обвинила в мошенничестве с дотациями из фондов Евросоюза. Бабиш категорически отвергает обвинения, называя их провокацией политических противников, и намерен доказать невиновность в суде.

Земан, допускающий интриги против премьера, в конце января вновь поручил ему сформировать кабинет министров. Если парламент вторично откажет в доверии правительству во главе с лидером АНО, одним из наиболее вероятных выходов из правительственного кризиса в республике станут досрочные парламентские выборы. Они, как сказал Бабиш в интервью изданию, могли бы состояться предстоящей осенью.