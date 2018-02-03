CNN: КНДР и Мозамбик сотрудничают в обход санкций

ТАСС, 3 февраля. КНДР и Мозамбик ведут торговлю и осуществляют военное сотрудничество в нарушение санкций Совета Безопасности ООН. С таким утверждением выступила в субботу телекомпания CNN, ссылающаяся на данные собственного расследования, которое она вела на протяжении нескольких месяцев.

Как отмечает телекомпания, документы, которые попали в ее распоряжение, свидетельствуют о том, что между двумя государствами были заключены контракты на миллионы долларов, а полученные средства в Пхеньян якобы доставляют северокорейские дипломаты.

Журналисты также ознакомились с официальной перепиской между мозамбикским военным руководством и представителями КНДР. Телеканал утверждает, что, согласно одному из документов, в 2015 году власти африканского государства пригласили посетить страну северокорейских военных техников. Помимо этого, источники в армии Мозамбика сообщили телекомпании, что на протяжении по меньшей мере двух лет элитные подразделения КНДР проводят тренировки на базе в Мапуту.

По версии телекомпании, у двух этих стран также есть совместные рыболовецкие предприятия.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что, по мнению экспертов ООН, многие государства не соблюдают санкции всемирной организации в отношении Пхеньяна и продолжают торговать с КНДР, в том числе покупать у нее вооружения.

В декабре прошлого года СБ ООН единогласно принял резолюцию об очередном ужесточении санкций против КНДР. Документ ввел новые ограничения на поставки сырой нефти и продуктов нефтепереработки, а также требует от всех стран выслать северокорейских трудовых мигрантов в течение 24 месяцев. Резолюция предусматривает и другие ограничения, касающиеся поставок в КНДР промышленного оборудования, тяжелой техники и транспортных средств, а также закупок основных северокорейских экспортных товаров.