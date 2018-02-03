Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.02:
$ 56.04
€ 70.1
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

CNN: КНДР и Мозамбик сотрудничают в обход санкций

Международная панорама
3 февраля, 19:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, февраля. /ТАСС

Две страны заключили контракты на миллионы долларов, утверждает телеканал

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 3 февраля. КНДР и Мозамбик ведут торговлю и осуществляют военное сотрудничество в нарушение санкций Совета Безопасности ООН. С таким утверждением выступила в субботу телекомпания CNN, ссылающаяся на данные собственного расследования, которое она вела на протяжении нескольких месяцев.

Смотрите также

Санкции ООН в отношении КНДР. Досье

Как отмечает телекомпания, документы, которые попали в ее распоряжение, свидетельствуют о том, что между двумя государствами были заключены контракты на миллионы долларов, а полученные средства в Пхеньян якобы доставляют северокорейские дипломаты.

Журналисты также ознакомились с официальной перепиской между мозамбикским военным руководством и представителями КНДР. Телеканал утверждает, что, согласно одному из документов, в 2015 году власти африканского государства пригласили посетить страну северокорейских военных техников. Помимо этого, источники в армии Мозамбика сообщили телекомпании, что на протяжении по меньшей мере двух лет элитные подразделения КНДР проводят тренировки на базе в Мапуту.

По версии телекомпании, у двух этих стран также есть совместные рыболовецкие предприятия.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что, по мнению экспертов ООН, многие государства не соблюдают санкции всемирной организации в отношении Пхеньяна и продолжают торговать с КНДР, в том числе покупать у нее вооружения.

В декабре прошлого года СБ ООН единогласно принял резолюцию об очередном ужесточении санкций против КНДР. Документ ввел новые ограничения на поставки сырой нефти и продуктов нефтепереработки, а также требует от всех стран выслать северокорейских трудовых мигрантов в течение 24 месяцев. Резолюция предусматривает и другие ограничения, касающиеся поставок в КНДР промышленного оборудования, тяжелой техники и транспортных средств, а также закупок основных северокорейских экспортных товаров.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
КНДР Мозамбик
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в феврале
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Боевые потери самолетов Су-25 ВС России. Досье
2
Гассиев нокаутировал Дортикоса и поспорит с Усиком за $10 млн
3
"Вышли без флага и гимна и всех обыграли"
4
Трамп сожалеет, что в США говорят только о России
5
Делегация из ФРГ намерена разработать рекомендации немецким фирмам о работе в Крыму
6
Welcome Home, или Возвращение на Родину
7
Очередной "Прорыв": армия России получит на вооружение новый танк
Темы дня
Новости партнеров
Реклама