Херсонский суд арестовал на месяц экс-замминистра спорта Крыма Камалова, задержанного СБУ

КИЕВ, 3 февраля. /ТАСС/. Херсонский городской суд арестовал на месяц бывшего заместителя министра спорта Крыма Фаруха Камалова. Об этом в пятницу сообщили в Генеральной прокуратуре Украины.

"Херсонский городской суд арестовал на месяц экс-замминистра спорта Крыма Фаруха Камалова, который в пятницу был задержан в пункте пропуска "Каланчак", - отметили в ведомстве. В его отношении возбуждено уголовное дело по статье "государственная измена" Уголовного кодекса Украины.

По версии пресс-секретаря Службы безопасности Украины (СБУ) Елены Гитлянской, Камалов направлялся в Херсон, чтобы якобы получить там украинский биометрический паспорт.

Камалов работал заместителем министра в правительстве Крыма с апреля 2015 года по май 2016 года. В настоящее время он занимает должность заместителя председателя крымского отделения ДОСААФ по правовой работе.