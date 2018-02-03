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Херсонский суд арестовал на месяц экс-замминистра спорта Крыма Камалова, задержанного СБУ

Международная панорама
3 февраля, 19:50 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 3, февраля. /ТАСС

Камалов был задержан в пункте пропуска "Каланчак" в пятницу

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КИЕВ, 3 февраля. /ТАСС/. Херсонский городской суд арестовал на месяц бывшего заместителя министра спорта Крыма Фаруха Камалова. Об этом в пятницу сообщили в Генеральной прокуратуре Украины.

"Херсонский городской суд арестовал на месяц экс-замминистра спорта Крыма Фаруха Камалова, который в пятницу был задержан в пункте пропуска "Каланчак", - отметили в ведомстве. В его отношении возбуждено уголовное дело по статье "государственная измена" Уголовного кодекса Украины.

По версии пресс-секретаря Службы безопасности Украины (СБУ) Елены Гитлянской, Камалов направлялся в Херсон, чтобы якобы получить там украинский биометрический паспорт.

Камалов работал заместителем министра в правительстве Крыма с апреля 2015 года по май 2016 года. В настоящее время он занимает должность заместителя председателя крымского отделения ДОСААФ по правовой работе.

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