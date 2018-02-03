СМИ: свыше 10 военных стали жертвами атаки террориста-смертника в Пакистане

ТАСС, 3 февраля. В результате атаки террориста-смертника на военный объект в районе Сват провинции Хайбер-Пахтунхва на северо-западе Пакистана, погибли 11 человек, еще 13 человек получили ранения. Об этом сообщил телеканал Geo TV.

Ранее межведомственная служба Пакистана по связям с общественностью сообщала о троих погибших и семерых раненых в результате теракта. По информации телеканала, целью террориста была спортивная площадка, расположенная на территории воинской части. Ранее сообщалось, что ответственность за атаку взяло на себя "Движение талибов Пакистана". Служба безопасности и полиция оцепили район и начали операцию по поиску сообщников террориста. Премьер-министр Пакистана Шахид Хакан Аббаси уже выступил с осуждением совершенного теракта, пожелав скорейшего выздоровления получившим ранения военнослужащим.