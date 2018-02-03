Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.02:
$ 56.04
€ 70.1
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: свыше 10 военных стали жертвами атаки террориста-смертника в Пакистане

Международная панорама
3 февраля, 19:56 дата обновления: 3 февраля, 21:07 UTC+3 ИСЛАМАБАД ИСЛАМАБАД 3, февраля. /ТАСС

Ранения получили 13 человек

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 3 февраля. В результате атаки террориста-смертника на военный объект в районе Сват провинции Хайбер-Пахтунхва на северо-западе Пакистана, погибли 11 человек, еще 13 человек получили ранения. Об этом сообщил телеканал Geo TV.

Ранее межведомственная служба Пакистана по связям с общественностью сообщала о троих погибших и семерых раненых в результате теракта.

По информации телеканала, целью террориста была спортивная площадка, расположенная на территории воинской части.

Ранее сообщалось, что ответственность за атаку взяло на себя "Движение талибов Пакистана". Служба безопасности и полиция оцепили район и начали операцию по поиску сообщников террориста.

Премьер-министр Пакистана Шахид Хакан Аббаси уже выступил с осуждением совершенного теракта, пожелав скорейшего выздоровления получившим ранения военнослужащим.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Пакистан
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в феврале
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Боевые потери самолетов Су-25 ВС России. Досье
2
Гассиев нокаутировал Дортикоса и поспорит с Усиком за $10 млн
3
"Вышли без флага и гимна и всех обыграли"
4
Трамп сожалеет, что в США говорят только о России
5
Делегация из ФРГ намерена разработать рекомендации немецким фирмам о работе в Крыму
6
Welcome Home, или Возвращение на Родину
7
Очередной "Прорыв": армия России получит на вооружение новый танк
Темы дня
Новости партнеров
Реклама