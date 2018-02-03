Глава МИД ФРГ подчеркнул ответственность Германии за создание концлагерей в Польше

БЕРЛИН, 3 февраля. /ТАСС/. Германия осознает ответственность, которую она несет за создание концлагерей в Польше во времена правления нацистского режима. Об этом заявил в субботу глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль, комментируя принятие польским парламентом закона, который предполагает введение уголовной ответственности за публичное распространение утверждений о вине польского народа или государства или их соучастии в преступлениях, совершенных Третьим рейхом.

"Нет ни малейшего сомнения в том, кто ответственен за создание лагерей смерти, кто ими управлял и уничтожил там миллионы европейских евреев: это делали немцы, - приводит слова министра внешнеполитическое ведомство ФРГ. - Наша страна и никакая другая совершила это организованное массовое убийство". По мнению Габриэля, участие в преступлениях "отдельных коллаборационистов ничего не меняет".

Глава МИД отметил, что "анализ собственной истории и вины является для немцев постоянной моральной обязанностью в свете совершенных Германией преступлений в Польше". Он указал на то, что по замыслу нацистов "польская культура подлежала такому же уничтожению, как и жизнь каждого еврея". "Осознание этой исторической вины является частью сегодняшней немецкой идентичности в нашем демократическом государстве и центральным консенсусом всех демократических сил в нашей стране", - подчеркнул Габриэль, отметив, что власти ФРГ будут передавать культуру памяти последующим поколениям немцев и не допустят того, чтобы тяжесть совершенных нацистами преступлений преуменьшалась.

"Мы убеждены, что только тщательный анализ собственной истории может привести к примирению", - считает он. "Поэтому Польша может быть уверена, что любого рода фальсификация истории, выраженная, например, в понятии "польские концлагеря", не получит у нас одобрения и подвергнется резкому осуждению", - заключил Габриэль.

На этой неделе польский парламент принял новый закон, который предполагает введение уголовной ответственности (тюремное заключение на срок до трех лет) за публичное распространение идей о вине польского народа или государства или их соучастии в преступлениях, совершенных Третьим рейхом, или других преступлениях против человечества и мира. К таким правонарушениям относится, в частности, использование формулировки "польские концлагеря". Кроме того, документ запрещает пропаганду в Польше бандеровской идеологии, а также отрицание геноцида на Волыни. Новый закон стал причиной кризиса в отношениях Польши с Украиной и Израилем.