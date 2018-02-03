СМИ: будущая коалиция ФРГ будет лишать боевиков с двойным гражданством немецких паспортов

БЕРЛИН, 3 февраля. /ТАСС/. Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) и консервативный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) на коалиционных переговорах договорились усилить меры безопасности в стране. Об этом сообщила в субботу медиагруппа Funke.

В случае создания нового кабмина социал-демократы и консерваторы намерены добиваться принятия закона, который бы позволял лишать немецких паспортов боевиков, которые имеют двойное гражданство.

Кроме того, СДПГ и ХДС/ХСС договорились расширить возможности для анализа ДНК потенциальных преступников. До сих пор при расследовании уголовных дел правоохранительные органы имели право устанавливать с помощью такого анализа лишь происхождение и пол человека. В будущем предполагается узнавать о возрасте, цвете глаз, волос и других характерных чертах.

Участвующие в коалиционных переговорах партии намерены расширить видеонаблюдение на площадях и вокзалах, увеличить на 6 тыс. количество сотрудников органов правосудия, причем треть из них, как ожидается, будет работать в уголовно-исполнительной системе. Силы безопасности ФРГ получат, согласно плану СДПГ и ХДС/ХСС, 7,5 тыс. новых сотрудников.

Существенное подкрепление ожидает и ведомства, занимающиеся противодействием киберпреступности, в частности, Федеральное ведомство по безопасности информационной техники (БСИ).